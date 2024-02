La caída de un árbol y calles inundadas, los primeros efectos de las lluvias

"Álamos Norte, torrencial lluvia, se cae el cielo. Esta vez el Inmahi no se equivocó. Ya son doce hora lloviendo", publicó en redes sociales la guayaquileña Lorena Salazar, quien alertaba a las 06:00 de este 19 de febrero del aguacero que cayó sobre la ciudad desde las 18:00 del día anterior y que inundó ciertas zonas del norte, centro y sur de la ciudad; y que dejó además sin luz a cerca de 70 familias de Las Orquídeas.

Y es que en el vecindario, según relatan los residentes, un enorme árbol se desplomó alrededor de la 1:00, afectando algunos postes y dejando sin energía eléctrica a 70 hogares. Dos carros que estaban en la zona fueron afectados por la caída del árbol, que tenía cerca de 30 años de vida.

Los residentes dieron ya aviso a CNEL, pero hasta la publicación de esta nota, el personal no ha llegado.

A la Redacción y las redes sociales oficiales de EXPRESO, decenas de lectores han informado sobre cómo estaban sus vecindarios en este momento y advierten que, en algunos puntos, se les ha dificultado salir de casa hacia sus trabajos por el estado de las vías.

Ricardo García, quien habita en Las Orquídeas, alertó de la acumulación de agua en las calles de su barrio. "Se viene Venecia. Otra vez, al igual que hace un mes. Ahora solo falta que el agua de la zanja colapse. Debía ya estar camino a la oficina, pero las calles están más que transitadas, así no salga. Hasta por seguridad. Al estar estancado y sin moverme, me pueden robar. No me atrevo", informó.

En la décima etapa de la Alborada, cerca de City Mall, el usuario de X Ronald Carrasco, informó que el agua subió de nivel, pero no al punto de elevar las tapas de las alcantarillas, como en ocasiones pasadas.

"Ha llovido muchísimo, pero no a tal punto de hacer vibrar las cubiertas de las alcantarillas, ojalá no se complique la ciudad ahora; aunque en la avenida Las Aguas ya hay estragos. Ya veo tierra cayendo y acumulándose de lado y lado... Si la garúa siga, nos fregamos", mencionó.

Donde sí se reportó ya un trafico bastante pesado es en el Puente de la Unidad Nacional, en el tramo que conecta a La Puntilla con Guayaquil, donde los conductores aseguran permanecer atascados ya por cerca de 20 minutos; y en la vía Perimetral.

Según el último reporte de Segura EP, continuará lloviendo a lo largo de este 19 de febrero, por ratos de forma intensa; y la temperatura oscilará entre los 25 y 29 °C.

