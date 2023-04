“Creí que era el fin del mundo y que ese cerro me estaba hablando. Juro que fue lo más horrible que he vivido”, dijo aterrada Cecilia Bustamante, una residente de la urbanización Portal al Sol, que denunció que durante gran parte de la madrugada de este lunes se reportaron ruidos de rocas cayendo en el cerro que colinda con la ciudadela privada donde reside hace 5 años.

Los moradores de la urbanización ubicada en el kilómetro 11.5 de vía a la costa, dieron a conocer que desde la noche del lunes 10 de abril hubo varios deslizamientos de tierras y caída de rocas desde el Bosque Protector Cerro Blanco. “Fue horrible el sonido de las rocas al caer, parecía que llegarían hasta las casas”, comentaba todavía con miedo Bustamante.

El reclamo que también se viralizó a través de las redes sociales, tuvo respuesta en las autoridades, que horas más tarde llegaron hasta el sitio y aseguraron que el problema no afectaría a los moradores de la urbanización.

“Mediante la alerta se coordinaron inspecciones por parte de técnicos de las direcciones de Gestión de Riesgos y Cooperación; Ambiente y Preservación de Áreas Verdes; Control de Edificaciones, Catastro Avalúo y Control Minero (DECAM) y el concejal Jorge Rodríguez, quienes evaluaron y determinaron que el desprendimiento de piedras no representan ningún peligro para quienes habitan en el sector”, dijo el Cabildo en un comunicado de prensa.

Según detalló la autoridad, el desprendimiento de rocas se dio en el interior de una de las canteras que están en el sector. “El deslizamiento ocurrió en el área interna de la cantera Calizas Huayco S.A., Este desprendimiento de piedras está a unos 500 metros del área urbanizada, donde además existe una protección de una ladera no intervenida”, detalló

Los geólogos que inspeccionaron el sitio indicaron además que el deslizamiento seguirá activo unos días hasta que termine de estabilizarse.

Por su parte, los moradores esperan que realmente esta situación no represente peligro para ellos. “ El lunes no pudimos dormir, todo por culpa de las canteras. Ojalá de verdad no pase nada”, dijo un residente.