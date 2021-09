Guayaquil: los buses aún ruedan al ritmo de los ‘tarjeteros’

Es rápido. En unos 10 segundos se acercan al bus, le dan información del recorrido al conductor y vuelven a su improvisada oficina, la acera. Así es como trabajan los denominados ‘tarjeteros’ o controladores, quienes toman el tiempo en que las unidades de transporte urbano de Guayaquil cumplen con sus rutas.

Procuran hacerlo sin llamar la atención. Se visten discretos, con jean, camiseta y gorra, pero su comportamiento revela lo que realizan.

Cargan una libreta y un esfero. Están parados o sentados en una esquina. Observan las líneas que pasan, anotan y están atentos al momento en que se aproximan los vehículos con los que trabajan.

En un recorrido que realizó Diario EXPRESO notó que esta situación ocurre en las calles Emma Ortiz Bermeo y Justino Cornejo, fuera del parque Japonés, de la ciudadela Kennedy, ubicado al norte de la ciudad.

Allí, dos ciudadanos estaban pendientes de cada vez que pasaban, principalmente, unidades de la línea 83. Se negaron a hablar. Al marcharse, uno de ellos confesó que laboran solos y no para las cooperativas.

Se fueron unos minutos y luego volvieron para repetir la escena. Dialogan con los choferes y, en ocasiones, se intercambian algo entre manos.

Esa información del tiempo que cumplen los buses durante sus recorridos pueden provocar competencia entre conductores, lo que se traduce en exceso de velocidad para evitar multas por llegar atrasado en los recorridos.

Aunque son acciones rápidas, estas igual provocan aglomeración de vehículos que hacen pesado el tránsito. Las unidades que circulan por la Emma Ortiz Bermeo, antes de virar hacia la Justino Cornejo, paran esos segundos para hacer la ‘vuelta’.

Algunas veces he notado que esperan a los buses para marcarles el tiempo. También me he percatado de que se encuentran en muchas zonas de la ciudad.



Víctor Cayambe, pasajero