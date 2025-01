¿Cómo será la planificación de la movilidad en 2025 sin las rutas de Río Amazonas?

El 1 de enero de 2025, las líneas de buses 118, 54 y 73 dejaron de circular en Guayaquil, tras la no renovación del contrato de la cooperativa de transporte urbano Río Amazonas por parte de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

Según la institución municipal, la operadora no presentó la información requerida a la Dirección de Transporte Público en el plazo establecido para seguir con el proceso de renovación del contrato.

(Te puede interesar: Arreglan varios semáforos en calles de Guayaquil ante reiteradas quejas ciudadanas)

El convenio de operación de Río Amazonas se suscribió el 30 de octubre de 2014, con una vigencia de 10 años. Para su renovación, según la ATM, a la cooperativa se le otorgó una extensión hasta el 31 de diciembre de 2024, plazo en el que debía cumplir con los requisitos.

¿Por qué no participa el alcalde de Guayaquil en el Quinto Puente? Aunque los trabajos del viaducto sur comenzaron el 7 de enero de 2025, Aquiles Álvarez no está involucrado en este proyecto vial.



Conoce las razones 👉 https://t.co/SYrhyjJTro pic.twitter.com/o9UQpw6lAu — Diario Expreso (@Expresoec) January 9, 2025

Ciudadanos con complicaciones por la falta de rutas

Hubo reacciones ante la salida de circulación de las tres líneas de buses. Por ejemplo, el recorrido de la 118 se inicia desde el Guasmo sur, recorre la avenida Portete en el suroeste y luego sigue por la vía Perimetral hasta la autopista Narcisa de Jesús, en el norte.

La cooperativa Río Amazonas denuncia injusticias en su suspensión Leer más

"El lunes la 118 se demoraba en llegar, no sabía que ya no estaban saliendo. Como me hice tarde cogí taxi y ya más tarde me enteré de que no estaban recorriendo. No sé si volverán a trabajar en los próximos días", manifestó Verónica Cedeño, quien vive en las calles Venezuela y García Moreno, en el suroeste.

El Municipio ha pedido apoyo a operadores de cubrir rutas

Ante la preocupación de los usuarios, Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, aseguró que la ATM ha implementado acciones para mitigar el impacto por la falta de rutas.

RELACIONADAS Seis toneladas de basura son recogidas en el sur de Guayaquil

“Estamos informando a la ciudadanía sobre las alternativas disponibles y monitoreando las necesidades emergentes. Incluso hemos solicitado apoyo a los consorcios ganadores de otras rutas para cubrir demandas puntuales”, indicó el funcionario.

Actualmente, las rutas que dejó Río Amazonas son cubiertas por otras operadoras.

Con la salida de circulación de la línea 118, que cubría la vía Perimetral, la Terminal Terrestre, y las avenidas Rodríguez Bonín y Portete, se han habilitado rutas alternas como: 16, 17, 37, 62, 103, 110, 155 y 156.

Para sustituir la ruta de la línea 54, que iba desde Puente Lucía hasta la avenida Juan Tanca Marengo, pasando por Urdesa, San Marino y el centro de la ciudad, los usuarios podrán utilizar los siguientes buses: 71, 122, 65, 67, 68, 76, 114, 121, 6, 10, 42 y 52.

Con la salida de la línea 73, que cubría la vía Perimetral, los usuarios podrán tomar las siguientes rutas: 14, 16, 70, 82 y 154.

Además, Cornejo dejó la puerta abierta para dialogar con la cooperativa y otros transportistas interesados en operar las rutas afectadas. Sin embargo, cualquier acuerdo deberá formalizarse bajo un nuevo contrato con derechos y obligaciones claros.

(Lee también: Comercio informal e inseguridad, los miedos de viajar en la Metrovía de Guayaquil)

“Estamos dispuestos a conversar, pero debe ser un contrato conforme a la ley, donde se garantice un servicio continuo para los usuarios”, agregó.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!