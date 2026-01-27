Buses en vía a la costa: estas son las líneas operativas y recorridos actuales

Al menos cinco líneas de buses urbanos brindan el servicio en el sector de vía a la costa

Movilizarse en transporte público por la vía a la costa sigue siendo un reto diario para cientos de usuarios que viven o trabajan en este extenso corredor que conecta a Guayaquil con sectores como Puerto Hondo, Chongón y varias urbanizaciones privadas.

Aunque existen rutas establecidas, moradores señalan que la frecuencia, el orden en las paradas y la seguridad aún son temas pendientes.

Actualmente, cinco líneas de buses urbanos están autorizadas para recoger y dejar pasajeros a lo largo de la vía a la Costa. Estas rutas permiten enlazar esta zona con distintos puntos de la ciudad, desde el centro hasta el sur y el suburbio, convirtiéndose en una alternativa clave para quienes no cuentan con vehículo propio.

Línea 145

Una de ellas es la línea 145, que conecta Puerto Hondo con la Terminal Municipal Costa, en la Perimetral, y continúa hacia el sector de La Prosperina antes de retornar. Esta ruta es utilizada por estudiantes y trabajadores que necesitan movilizarse hacia el noroeste de Guayaquil, aunque usuarios aseguran que en horas pico las unidades suelen ir saturadas.

Línea 142

También está la línea 142, que parte desde Chongón y avanza por la vía a la Costa hasta integrarse a avenidas como Rodríguez Bonín y Portete. Recorre sectores tradicionales como Letamendi y Barrio Garay, llegando hasta el centro-sur de la ciudad, y regresa por un circuito que incluye calles como Los Ríos y Cuenca. Para muchos pasajeros, esta es una de las rutas más largas, lo que implica trayectos extensos y, a veces, demorados.

La línea 140

La línea 140 cubre igualmente el tramo Chongón – vía a la Costa, pero se dirige hacia la avenida Barcelona y cruza por zonas céntricas como Clemente Ballén, Antepara y Gómez Rendón, hasta llegar a Pío Montúfar. Es una opción frecuente para quienes trabajan en el centro, aunque ciudadanos piden mayor control para que se respeten las paradas establecidas.

Línea 61

Desde Puerto Hondo opera además la línea 61, que tras recorrer la vía a la Costa se adentra por Rodríguez Bonín, Portete y varias calles del suroeste y centro de Guayaquil, como Maldonado, Rumichaca y Urdaneta. Es una ruta extensa que atraviesa zonas densamente pobladas, lo que la convierte en una de las más utilizadas, pero también en una de las más congestionadas.

Línea 35

Por su parte, la línea 35 sale desde el sector Puertas del Sol y conecta la vía a la Costa con el suburbio, la Perimetral y sectores del sur, pasando por puntos como el Batallón del Suburbio, Coviem y Guangala. Su recorrido la vuelve clave para quienes necesitan cruzar gran parte de la ciudad, aunque vecinos insisten en que la oferta de unidades aún no cubre toda la demanda.

Si bien estas líneas representan una base del servicio de transporte público en la vía a la Costa, los usuarios coinciden en que todavía hay desafíos importantes: largas esperas y paradas informales que generan riesgos.

