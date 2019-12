Buses cambian de ruta por el mes de diciembre

Este 6 de diciembre fue un mal día para Elena Ruiz. Sentada en la parada de bus, de la avenida Malecón y 9 de Octubre, llora por su suerte. Tiene una deuda impagable, una hernia que podría explotar con esfuerzo físico y, de paso, el bus que la tenía que llevar hasta su casa lleva una hora de retraso, relata con la voz quebrada.

“No es retraso”, le dice un guardia. “Es que desviaron los buses a Rumichaca”. Es decir, a ocho cuadras de allí.

A ella esa ausencia de buses le tomó por sorpresa. “No han avisado nada de este cambio. Ya se me hacía raro que no venga ninguno (bus). Yo tengo una hernia y no puedo caminar tanto, hacer tanto esfuerzo”, lamenta Ruiz.

Algo similar le sucedió a Silvana Ramírez. Ella, en cambio, usa un bastón por una prótesis que le colocaron en la pierna derecha. “No han dado ninguna difusión. Yo tengo discapacidad y para mí es difícil estar caminando de un lado a otro”, dice. la línea 85 que usa regularmente para llegar a la Terminal Terrestre nunca llegó.

Al igual que ellas, al menos una decena de personas llegaba cada cierto tiempo a esperar, confundidos por la falta de líneas de buses.

Fernando Amador, director de Transporte de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) explica que fueron cinco líneas de buses las que fueron desviadas por la calle Colón hasta Rumichaca. “Debido a las festividades navideñas”.

De igual manera, en la cuenta oficial de la ATM, la institución publicó algunas modificaciones viales en el centro y alrededores de centros comerciales.