Un bono para dejar de recibir la asistencia de Desarrollo Humano

La casa no tiene pared trasera, lo que expone a la familia a aguantar lluvia o frío cuando duermen. La vivienda está ubicada en la cooperativa Trinidad de Dios, en Monte Sinaí. Allí vive Mariana Gushque, quien recibe el bono de Desarrollo Humano de 50 dólares, dinero que le ha servido para emprender y con ello mantener a sus cuatro hijos. Su esposo los abandonó y ella se quedó sin trabajo.

“Sin esta ayuda no sé cómo le hubiera dado de comer a mis cuatro hijos. He hecho tres veces un préstamo al bono de $ 1.200, para pagar a dos años, para comprar máquinas. Ya tengo tres, con las que confecciono ropa para mascotas”, relata Gushque, una mujer que con bríos trata de salir de la pobreza. Al mes solo para pagar el agua, que trae un tanquero, necesita unos $ 24.

El caso de Gushque uno de los ejemplo comunes de las personas que reciben la ayuda social, con miras de que a futuro tengan independencia económica y salgan de la pobreza o pobreza extrema, “para ello les damos capacitación para que emprendan en un negocio y luego los ayudamos con ferias, para promocionar sus productos”, explicó a EXPRESO Gabriela García, coordinadora de la zona 8 del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

En la zona 8 Gushque es una de las 77.828 personas que recibe el Bono de Desarrollo Humano. Por el número de beneficiarios en segundo lugar está la Pensión Mis Mejores Años (14.859) y en tercer lugar está Pensión Adulto Mayor (14.446). En este grupo está Otilia Vaca, de 83 años de edad. Ella recibe 50 dólares que los gasta en su medicina para la artrosis. Además participa en otro programa del MIES para recibir terapia física y ocupacional.

Las personas que tienen una enfermedad crónica reciben el bono Joaquín Gallegos Lara (4.484). Un ejemplo es Jordy Cevallos, de 17 años, quien está en silla de ruedas y sufre de una incontinencia urinaria severa. Los $ 240 que recibe sirven para que compre medicina, pañales y una sonda que requiere cambiar constantemente.

Así mismo hay la pensión para personas que tienen más de 75 % de discapacidad, los beneficiarios aquí son 4.705.

Decenas de personas hacen fila en los exteriores de BanEcuador con el fin de cobrar el bono.

ANÁLISIS DE LA ACADEMIA / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMPRESARIAL DE GUAYAQUIL

Las políticas sociales del encuentro como preámbulo a los 100 días de gobierno

En el contexto de la línea de investigación “Sistemas económicos, economía internacional, globalización, desarrollo”, nuestra universidad aborda la actualidad política, social y económica del Ecuador, para abrir un debate constructivo que contribuya al desarrollo sostenible del país. Como preámbulo a los 100 días de gobierno, es pertinente prestar atención a ciertos aspectos de vital importancia para el bienestar de la familia ecuatoriana.

Destacan las políticas sociales que prevé aplicar el nuevo Gobierno, según su propuesta de plan de Gobierno de campaña electoral - dividido en Ejes - en donde el eje social tiene tres objetivos centrados en la protección de la familia, en la promoción de un sistema educativo inclusivo y en la generación de oportunidades para las zonas rurales. Aún no se puede establecer un parámetro real de proyección del “Gobierno del Encuentro” en vista de que al momento no se tiene establecido el Plan Nacional de Desarrollo que la Constitución del Ecuador en el art. 147 numeral 4, señala como una obligatoriedad de competencia presidencial, lo cual deriva en el art. 38 del Código Orgánico de Planificación al indicar que, “al inicio de su gestión, presentará el Plan Nacional de Desarrollo con su Estrategia Territorial Nacional ante el Consejo Nacional de Planificación para su análisis y aprobación. “Mientras no sea aprobado el Plan Nacional de Desarrollo con su Estrategia Territorial Nacional, no se podrá presentar la programación presupuestaria cuatrianual ni la proforma presupuestaria”.

Sin embargo, el presidente Lasso, mediante decreto presidencial N°92, dio inicio en parte de lo que sería la ejecución de su plan social, cambió el nombre de la “Secretaría Plan Toda Una Vida” por el de “Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil”, enfatizando que su preocupación primordial será erradicar la desnutrición infantil como meta de logro, estando dirigida por los ministerios de Inclusión Social (MIES) y el de Vivienda (Miduvi), quienes ejecutarán el Plan Estratégico para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Infantil Crónica. Mundialmente, la cifra de desnutrición dada a noviembre del 2020 por Unicef recoge que 6 o 7 millones de niños menores de cinco años sufren emaciación o malnutrición aguda.

El promedio de pérdida de ingresos asociada al retraso en el crecimiento en el transcurso de una vida es de 1.400 dólares por niño. Tomándose en cuenta la prevención de la malnutrición como una inversión social, al utilizar 8,50 dólares por niño al año podrían alcanzarse los objetivos mundiales de crecimiento retrasado de niños menores de cinco años; por cada dólar invertido en reducir el retraso en el crecimiento general, produce rentabilidad equivalente a 18 dólares.

Ecuador, desde 1993, ha implementado 12 programas relacionados con la salud y nutrición, pero la curva en menores de cinco años ha cambiado poco; y entre 2014 y 2018 se incrementó en menores de dos años, de 24,8 % a 27,2 %. El 10,8 % de niños menores de cinco años tuvo una enfermedad diarreica, al tiempo que el 34,2 % tuvo una infección respiratoria aguda, según Ensanut (2018), la desnutrición tiene un fuerte impacto en el desarrollo económico y social. En el país, los gastos asociados a la malnutrición como salud, educación y pérdida de productividad representan alrededor del 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB). Por lo que, de tejerse un plan técnicamente establecido contra la desnutrición, diferenciará a los programas anteriores, lográndose un factor de desarrollo productivo inmensurable generacional.

En cuanto al Bono de Desarrollo Humano (BDH), es un programa de transferencias monetarias condicionadas (PTMC) dirigido a familias de Ecuador en situación de pobreza extrema, cuyo mecanismo de focalización es un proxy means test de nivel de consumo que se estima con base en la información de los hogares del Sistema de Información del Registro Social (Siirs), gestionado por el MIES. Técnicamente se justifica recibirlo hasta el momento en que el sujeto se convierte en un ente productivo, e incluso se transforma en sujeto de microcrédito al momento de tener este aporte mensual seguro, para luego dejar de percibir el BHD y pasar a ser parte de la productividad del país.

Según datos del MIES, actualmente 842.264 personas reciben el BDH, en comparación con el año 2020 que mantuvo a 424.522 personas. A partir del año 2008 resulta que 203.000 personas que eran beneficiadas de ese bono lograron abandonar su condición de vulnerabilidad: el 23 % dejó la vulnerabilidad extrema y el 77 % dejó de ser vulnerable. Este indicador lleva a concluir que el nuevo Gobierno tiene el reto de sobrepasar este logro porcentual con su política anunciada de “Proteger a la familia ecuatoriana y erradicar la pobreza”.

Dentro de este eje, está la promesa del Gobierno de “Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y segura, que incluya la provisión de servicios básicos y conectividad”. Un diagnóstico avalado por el BID indica, en cuanto al déficit total de viviendas, que 325.411 ciudadanos están interesados en adquirir viviendas de interés social (VIS) y viviendas de interés público (VIP), de los cuales 185.393 están en la Costa, 124.922 en la Sierra, 14.896 en el Oriente y 200 en Galápagos. Del total de ciudadanos, el 80,6% busca casas a bajo costo, el Gobierno ha ofrecido construir 200.00 viviendas gratuitas en la ruralidad, y 500.000 viviendas de interés social en el área urbana, invirtiendo $ 3.400 millones. Estas son algunas de las expectativas sociales cuyo cumplimiento constituye un verdadero reto para el actual Gobierno.