Becas Chevening: cómo hacer una maestría con todo pagado, incluso en Oxford

Cinco profesionales ecuatorianas están ingresando este año a algunas de las mejores universidades del Reino Unido, incluida la de Oxford, para cursar sus respectivas maestrías con todos los gastos pagados por el gobierno de ese país, a través del programa internacional de becas Chevening.

Y en estos días está abierta la convocatoria para quienes deseen optar por una oportunidad similar en el curso académico de 2021. El plazo para reunir los requisitos y presentar su postulación vence el próximo 3 de noviembre, según indicó a EXPRESO el embajador del Reino Unido, Christopher Campbell.

La convocatoria anterior tuvo 332 aspirantes ecuatorianos, de los cuales solo 5 fueron aceptadas. La clave de ello, según el diplomático, no está en el azar ni en la acumulación de documentos, sino en la exposición de experiencias o proyectos que demuestren su liderazgo y afán de aportar con su propio país.

El embajador del Reino Unido en Ecuador, Christopher Campbell, conversó con EXPRESO sobre la nueva convocatoria de las becas Chevening para el 2021. Cortesía

"Estamos buscando líderes del futuro en Ecuador. Profesionales que puedan concretar un cambio cuando retornen a su país. Les planteamos realizar un desafío, que puede ser en economía, en ambiente, en lo social". explica el embajador.

El proceso de selección dura alrededor de ocho meses. Incluye la revisión de los documentos de los aspirantes, con énfasis en aquellos que sustenten sus aptitudes o cualidades de liderazgo. Después, los preseleccionados son invitados a entrevistas personales y finalmente la asignación de la beca.

Así lo corrobora a EXPRESO Adriana Borja, psicóloga clínica por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quien realizará una maestría en Género, Sexualidad y Cultura en la Universidad Birbeck, de Londres.

"Creo que lo más importante es poder demostrar, tanto en los ensayos como en la entrevista, qué es lo que nos apasiona. En mi caso, tengo el privilegio de haber podido conjugar mi ejercicio como psicóloga en el campo de la migración forzada, así como en la defensa de derechos de mujeres y población LGBTIQ+ a través de mi trabajo en organizaciones no gubernamentales desde 2014. Estos son temas que me interpelan a nivel profesional y personal, y que se alinean con los objetivos académicos que Chevening me permitirá alcanzar, dice Borja.

También es indispensable la experiencia laboral de al menos dos años, lo que puede dejar por fuera a los universitarios que recién han concluido su carrera o están por terminarla y aspiran a realizar una maestría.

"Queremos saber su visión del futuro. Por qué quiere estudiar ese tema que ha elegido. Eso nos da una idea de cómo es la persona y su capacidad para hacer un cambio en su país, reitera Campbell.

Según la embajada, estas son las cinco ecuatorianas que recibieron la beca en 2020, los cursos que seguirán y las correspondientes universidades.

Adriana Borja – MA in Gender, Sexuality and Culture at Birbeck, University of London. Claudia Hidalgo – MSc in Security Studies at University College London. Valeria Torres – MSc in Epidemiology of Infectious Diseases and Antimicrobial Resistance at the University of Glasgow. Andrea Villasmil – MA in Special and Inclusive Education at University College London. Valeska Yánez – MSc in Environmental Change and Management at University of Oxford.

Como parte de la beca, además de materiales educativos, estadía y la alimentación, el gobierno del Reino Unido se ocupa de los procesos de visado, los boletos de avión y le entrega a los estudiantes elegidos una tarjeta de viaje y movilidad.

Los cursos académicos normalmente inician entre septiembre y octubre. Los programas de maestría promedian un año de duración.

Para ser elegible para una beca Chevening, debe:

Ser ciudadano de un país o territorio elegible para Chevening.

Regresar y permanecer en su país de ciudadanía durante un mínimo de dos años después de que finalice su concesión.

Haber completado todos los componentes de una licenciatura que le permitirán ingresar a un programa de posgrado en una universidad del Reino Unido al momento de enviar su solicitud.

Tener al menos dos años (equivalente a 2.800 horas) de experiencia laboral.

Aplicar a tres cursos universitarios elegibles diferentes del Reino Unido y haber recibido una oferta incondicional de una de estas opciones antes del 15 de julio de 2021.

