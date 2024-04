Becarios, sin una solución a los recursos no entregados

Abandonados, engañados, avergonzados y preocupados se encuentran varios estudiantes guayaquileños del programa nacional de becas Eloy Alfaro. Desde el año pasado, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) no entrega el estipendio mensual o semestral a los becarios.

En la anterior administración, con el entonces presidente Guillermo Lasso, a los jóvenes dejaron de depositarles los 460 dólares mensuales, y en un solo pago les daban el acumulado semestral, es decir 2.760 dólares, cuenta Miguel Ullauri, estudiante de la carrera de Licenciatura en Historia y Ciencias Sociales, de la Universidad de Guayaquil (UG). Él se hizo acreedor a esta beca por su vulnerabilidad. Sin embargo, desde mayo de 2023 no ha recibido ni un solo centavo. “En octubre debieron habernos pagado”, alega.

“No hay plata, que espere”, es lo que en reiteradas ocasiones le han dicho a Susana Quimí los funcionarios de la Senescyt. Ella estudia Pedagogía de la Historia de Ciencias Sociales en la UG y es madre de tres menores de edad. Su angustia es tan grande que ha optado por vender ceviche y agua, porque aunque ha buscado trabajo, las entidades educativas le piden su título registrado en la Senescyt; pero aún no lo tiene porque está en el proceso de titulación. Ella no recibe ayuda de su familia, por lo que dice: “Yo tengo que luchar, no puedo morirme de hambre ni perder mi carrera”.

Pero tanto para Quimí como para Magdalena Almeida, alumna del noveno semestre de Medicina de la UG, esta problemática refleja la insensibilidad por parte del Estado y de los funcionarios, que no gestionan ni agilitan los trámites. Almeida es oriunda de Manabí, del cantón rural El Carmen, y en Guayaquil no tiene a nadie. Su mamá es ama de casa.

Almeida ha tenido que invertir lo poco que tenía para vender plumas y ropa interior. De esta forma trata de solventar sus gastos, porque desde hace 10 meses no recibe el dinero de la beca. No obstante, lo que puede ganar con sus ventas no le alcanza para casi nada, solo para los pasajes para ir a la universidad o al internado, afirma. Incluso optó por vivir en la casa de una compañera de su universidad, porque no podía pagar el arriendo. Por ello, se pregunta por qué ofertan más becas si primero no cumplen con el compromiso que adquirieron con unos estudiantes que, sostiene, están en una situación difícil, “luchando por sobrevivir”.

Yelena Lozano, quien cursó Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la Física y de las Matemáticas en la UG, subió los documentos que le solicitaban para el pago de su beca en septiembre de 2023; pero hasta la fecha “sigue en revisión de regional, de esa fase no sale”. Teme que no le paguen el último semestre, pues le debe dinero a su mamá. El 1 de marzo sustentó su tesis.

Lozano vive en la zona rural de Salitre y desde allá ha ido en reiteradas ocasiones a las oficinas de la Senescyt, y lo que le dicen es “lo mismo”: que “hay que esperar a que gestionen los recursos para proceder a pagar”; algo que “nos vienen diciendo (desde) hace meses. Antes nos pagaban puntualmente”.

Ullauri dice que envía uno o dos correos al mes a la Senescyt, y solo le dicen que espere. Igual que Almeida, quien añade que a veces ni responden. Ella está en el último semestre y teme que no le paguen. “A unos compañeros les han dicho que solo hasta enero les iban a pagar”. A Quimí le indicaron que del último semestre le pagarían los días que fue a clases, por lo que recibiría menos, pero “eso no dice el contrato”.

Ante esta dificultad, Almeida, Quimí y Ullauri han pensado en pausar sus estudios, debido a que quieren trabajar porque no tienen recursos. Pero Almeida reflexiona y abandona la idea porque si lo hace, perdería la beca, lo cual es un lujo que no puede darse, piensa.

Postulaciones En la web de la Senescyt se ha convocado al Programa de Becas Nacionales para Tercer Nivel Técnico y Tecnológico Superior - Saudí 2024.



El lunes 15 de abril fueron otra vez a las instalaciones de la Senescyt y en esta ocasión les dieron una respuesta. “Estamos en proceso de pago desde enero, pero no hay fondos en la cartera de Estado. Eso nos explicaron”, revela Ullauri, quien se cuestiona cómo Educación pretende dar 5.000 becas, como anunció, si a los afectados, que alcanzan los 800 a nivel nacional, no les llega la ayuda.

Sobre esta situación y la fecha en la que se les dará el monto adeudado, EXPRESO le solicitó una entrevista a la titular de la Senescyt. Desde la entidad aseguraron que sí, que la darían, pero para la próxima semana.

