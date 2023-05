Interagua anunció el corte de los servicios de agua en varios sectores de Guayaquil por mantenimiento en la red.

La primera interrupción del suministro se dará el 7 de mayo a las de 09:00, y el último corte será el 11 de mayo desde las 22:00 hasta las 05:00 del día siguiente.

El primer sector afectado será la cooperativa Juan Pablo 2, que se quedará sin el servicio hasta las 16:00. El siguiente corte será el miércoles en Mi Lote y el barrio Bolívar desde las 09:00 hasta las 19:00. Mientras que el jueves, la parroquia Febres-Cordero y el sector de la Bahía se verían afectados por lo mismo.

Ante esta situación, las comunidades aquejan por los largos tiempos de espera por el retorno de este servicio.

“No hay una sola semana que no nos quedemos sin agua. Es absurdo. Estoy harta de tantas soluciones parche. Me enoja e indigna. No es normal vivir así. Evidencia falta de planificación y una ciudad estancada”, se quejó Mary Cando, de Mi Lote.