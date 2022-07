El barrio como vitrina para emprender y hacer amigos

Un espacio pequeño, pero lleno de vida y color. Así es como describen los visitantes a la feria comunitaria y de emprendimiento que se llevó a cabo en la ciudadela 9 de Octubre, cerca del colegio Eloy Alfaro, en el sur de la ciudad.

En el lugar, en el que predominó la música y los juegos, se vio a los residentes y habitantes de vecindarios aledaños, probando los productos que se vendían en el sector, la mayoría elaborados por las mismas familias.

Siempre me han llamado la atención las ferias de los vecindarios, no solo porque te venden cosas que los vecinos hacen y suelen ser más económicas, sino porque me da gusto ver como un barrio se llena de vida de forma instantánea.

Sunny León,

​habitante de la Saiba