El barrio de Milagro que crece frente al olvido de las autoridades

Entre maleza, calles sin asfalto y con huecos, áreas verdes que solo están en la mente de sus residentes y nula seguridad. Así es como viven alrededor de cien familias en la ciudadela Javier Romero, en el norte de Milagro.

El sector fue creado hace 20 años, colinda con las canteras y está situado en una zona completamente aislada de la cabecera cantonal. De hecho, para llegar a sus casas los moradores deben atravesar a pie un camino de unos 300 metros desde la avenida principal.

A este barrio lo conocen como la Ciudad Perdida y carece de servicios básicos, entre ellos la iluminación de la única calle de ingreso. La Javier Romero cuenta apenas con una cancha de índor, pero no tiene parque. Las áreas verdes están copadas de maleza y las calles son de tierra.

Coralía Chávez, presidenta de la ciudadela, reconoce que existen solares vacíos cuyos dueños no les dan el mantenimiento adecuado, lo que está favoreciendo a la delincuencia. “Llegan personas desconocidas que no son del sector y convierten los terrenos en su refugio. No podemos estar tranquilos, hay temor”, alerta y hace hincapié en que hasta en la cancha se observan hoy botellas de licor y basura.

“Hemos pedido por mucho tiempo que se nos acondicione la casa comunal para que ahí permanezca la policía, pero nadie nos escucha. En las madrugadas, la gente se reúne en nuestros espacios públicos. ¿Por qué a esa hora? ¿Por qué a oscuras? ¿Qué vienen a hacer? No lo entendemos”, menciona.

Existen solares abandonados, sin cerramientos ni limpieza. Miguel Laje

Rolando Cangá, otro residente, lleva cerca de veinte años viviendo en esta zona y lamenta que no haya buses que ingresen al sector. Los moradores no tienen otra opción que ir y venir a pie en un largo trayecto, sin importar la hora.

“Acá no entran los colectivos y pagar un taxi resulta costoso. Estamos incomunicados. Nos tienen abandonados”, indica. Por ello exige que por lo menos las calles sean lastradas, para evitar vivir bajo nubes de polvo.

Frente a estas necesidades el Municipio, a través de un comunicado, ha informado que está contemplado pavimentar ya las calles y construir áreas verdes, pero recién el próximo año.

Según la Empresa Pública de Movilidad Milagro, a inicios de 2020 se llevó a cabo un plan piloto para trasladar a los pasajeros, pero debido a la baja demanda se retiró. “Este año no hay petición por parte de los moradores para el servicio de transporte”, señala la institución. Pero este argumento es rechazado por sus residentes, quienes alegan que basta recordar los reclamos que desde hace varios años han hecho, para entender que la dotación de este servicio es una de sus principales necesidades.

Para los residentes, urge que el Cabildo fije fechas para las obras. “Es fácil decir ‘sí, sí, voy a hacer’. Nosotros no queremos promesas y palabras; queremos obras. Vivimos en medio de la nada, y este puede ser un vecindario bonito y digno”, coinciden los entrevistados.