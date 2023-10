El barrio Garay deja atrás el miedo para celebrar a Guayaquil

Al son de ‘Guayaquil de mis amores’ y dejando de lado el temor por la inseguridad, el barrio Garay festejó a la Perla del Pacífico, por sus 203 años de Independencia.

Reina de Guayaquil: Sabina González, la guayaquileña más bella Leer más

Estudiantes de diferentes instituciones educativas fiscales y particulares participaron del tradicional desfile que este año se denominó ‘Estrella de Octubre por la Paz’. Un evento cívico organizado por el Comité Promejoras que, la mañana de este viernes 6 de octubre, resaltó los colores celeste y blanco a lo largo de las calles Colón, 13, 14, Sucre y Asisclo Garay, por donde recorrieron los alumnos, engalanados con sus mejores atuendos y acompañados por sus bandas de guerra, bastoneras y grupos folclóricos.

“Es un evento que tratamos de mantenerlo contra viento y marea. Nos cuesta tiempo y recursos que no lo tenemos, pero lo estamos tratando de mantener para que nuestra ciudad siga en desarrollo”, dijo Xavier Zurita, presidente del Comité Promejoras del barrio Garay.

Te puede interesar: Feriado 9 de octubre Guayaquil: La agenda para los días de descanso

Ana Yépez, maestra de la unidad educativa Academia Naval Altamar, destacó como un día muy especial en el barrio y el comité, que apunta a “que la juventud sea el cambio constante con disciplina, respeto y, sobre todo, con el amor a su ciudad, pese a lo que estamos viviendo en estos momentos críticos con la delincuencia, pero aquí estamos con fe...”.

El espectáculo de los monigotes “gigantes” se moldea en medio de pedidos Leer más

A la par del desfile estudiantil, decenas de madres y padres de familia también desfilaron en paralelo a ellos, así como grupos de policías nacionales y metropolitanos, que resguardaban el evento.

Resguardo. Grupos de metropolitanos brindaron resguardo al desfile, igual que los policías nacionales. Freddy Rodriguez

“Sí hubo un poco de reserva salir a las calles a desfilar, pero el civismo es más importante. El acompañar a nuestros hijos porque son pocos los colegios a los que convocaron y somos prácticamente del sector. Es bonito igual venir a pesar de que nos sintamos con un poco de nervios por todo lo que está pasando”, comentó María del Carmen Clemente, quien iba al paso de las estudiantes del colegio Gloria Gorelik, donde estudia su hija.

Te invitamos a leer: Las calles guayaquileñas evocan a sus hijos ilustres

Aquiles Álvarez anunció la compra de un helicóptero para mejorar la seguridad Leer más

Igual recorría Daysi Valverde, quien resaltó la importancia que tiene el desfile de estudiantes para la ciudad, por la participación cívica de los niños y adolescentes que se están educando.

Madres y padres de familia recorrieron a la par del desfile para cuidar de cerca a sus hijos, aunque algunas iban con niños en brazos. Freddy Rodriguez

Carlos Guale, morador del barrio, optó por salir de su casa para disfrutar de cerca el evento, como también lo hicieron sus vecinos. “Es emocionante a pesar de tantos problemas que existen actualmente, tenemos un momento de relax. Gracias a Dios, estoy viendo el desfile de paz, lo que esperamos todos los guayaquileños”, exclamó.

Guayaquil celebra sus fiestas con los sabores de cada rincón del país Leer más

Fueron cerca de dos horas que tomó el recorrido, tiempo que fue aprovechado también por los propietarios de negocios, algunos de los cuales decidieron parar sus actividades y disfrutar al son de la música que entonaba cada banda estudiantil y sus bailes.

Los moradores y propietarios de negocios decidieron hacer un alto a sus actividades para ver el desfile. Freddy Rodriguez

La Universidad de Guayaquil inicia nuevo ciclo con 55.500 estudiantes Leer más

Pero no solo fueron unidades educativas de la ciudad las que acudieron al llamado. También estuvo presente la unidad educativa particular Pablo Picasso, ubicada en la tercera etapa de la ciudadela El Recreo, en el cantón Durán, jurisdicción de la provincia del Guayas, que enfrenta un alto nivel de criminalidad. “Fuimos invitados”, dijo una maestra, quien prefirió no dar su identidad, mientras Alba Llanga caminaba también a un lado y sin perderle la vista a un hijo, con la esperanza de que “el próximo año todo cambie” para bien de todos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!