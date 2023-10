Aquiles Álvarez anunció la compra de un helicóptero para mejorar la seguridad

Aunque reconoció que el Municipio de Guayaquil aún tiene un déficit de casi 100 millones de dólares, generados por las deudas que heredaron de la administración anterior; el alcalde Aquiles Álvarez aseguró que fortalecerá para el año próximo la seguridad.

Que para ese entonces, anunció durante su último enlace radial, el Puerto Principal tendrá ya los drones con los que la ciudad permanecerá más vigilada, como prometió en campaña; y a la par, adquirirá más camioneta para hacer patrullaje; dará vida a una caballería municipal, similar a la que tuvo el centro hace décadas; y comprará también un helicóptero.

"Está planificada la compra de un helicóptero para la Empresa Pública de Seguridad. Hoy, cada vez que necesitamos de uno, dependemos de terceros y la verdad es que dentro de nuestra planificación y sin necesidad de engordar el presupuesto, administrando bien, es posible comprarlo y llevar a cabo el resto", señaló.

A decir de Álvarez, quien aseguró que de los nuevos 1.980 policías prometidos han llegado 1.300, aunque la ciudadanía advierte que el nivel de inseguridad es igual o peor al de hace unos meses; si bien la seguridad no es competencia directa de Guayaquil, sí es de su incumbencia, por lo que la inversión estará dirigida hacia estos proyectos.

"Estamos esperando a que se siente quien se siente el 15 de octubre a gobernar el país para empezar a meter presión también. Nosotros no decimos que la inseguridad no es nuestra competencia, más allá de que lo sea o no, sí es de nuestra incumbencia que Guayaquil sea segura, y esa es nuestra meta", sentenció.

Sin embargo, para la ciudadanía urge que las medidas de seguridad apuntan, además, a otros lados; por ejemplo a las fronteras.

"Podemos tener 5.000 policías, drones, agentes, monitoreos eternos; que si permitimos que más y más personas sigan entrando al país, y en ese grupo entre la gente que busca hacer daño al país y no empeña en trabajar, entonces ninguna acción servirá de nada. Nuestras leyes además son obsoletas. Y ni hablar de los jueces, ellos son los culpables de que nos maten a nosotros al liberar a tanto criminal que, pese a las capturas, andan a los dos minutos sueltos", cuestionó Tania Medina, guayaquileña.

Según Álvarez, la empresa Segura EP ha evitado que se cometan alrededor de 6.000 delitos y asimismo ha logrado recuperar 300 carros robados.

"Esas cifras son gratificantes, por supuesto que sí; pero eso no quiere decir que estamos fregados. Que compren un helicóptero, que haya una caballería en el casco comercial, por supuesto, que es necesario y servirá. Pero hay otras estrategias que nos hace falta, que le urge al Gran Guayaquil, a todo el país, para recuperar su libertad", agregó Nelson Arias, habitante de Samanes.