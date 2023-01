Este 6 de enero, los lectores de EXPRESO han hecho públicas sus denuncias comunitarias. Las han hecho llegar a la Redacción para exigir a las autoridades atención a esos problemas urbanos que, como denuncian prácticamente a diario, afecta su movilidad o pone en riesgo su seguridad.

Cerca de la Terminal Terrestre, en plena avenida Benjamín Carrión Rosales, por ejemplo, el problema lo causa la falta de una valla de seguridad que separa un carril de otro. Otra vez se la han robado, denuncia la ciudadanía; que clama por más controles que eviten que el peatón cruce por donde no debe, de forma insegura. Piden ayuda.

Mientras tanto en Capitán Nájera el pedido apunta a una mejora en el alumbrado público. Y es que quienes residen a lo largo de la calle Capitán Nájera, en el sur de la ciudad, solicitan que se reparen las luminarias que llevan dañadas desde hace algunas semanas. Los moradores exigen asimismo que se redoblen las rondas policiales para evitar asaltos.

"No sabemos qué hacer ni a quién acudir. Nadie nos escucha. Vivimos en penumbras y a la espera de una ayuda que jamás se da", denuncia Jonathan Calva, habitante del sector.

En la calle Manabí, donde se reportan también problemas con la iluminación, los habitantes solicitan que se poden los árboles. Quienes residen en las calles Manabí y Pío Montúfar hacen un llamado a la dirección de Áreas Verdes para que ejecute una poda a los árboles, pues la copa de las especies está topando el tendido eléctrico. La comunidad aguarda el trabajo.

En otros puntos de la ciudad, en cambio, la queja va por el lado de la señalética, que está mal colocada, dañada o simplemente es inexistente.

En la ciudadela Albatros, por ejemplo, la comunidad requieren de nuevas señales. Los habitantes denuncian que están despintadas y poco ayudan a los peatones y conductores que a diario circulan por el sector. Ellos piden a la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) solucionar este problema. En la intersección de la Carlos Luis Plaza Dañín y la Francisco de Orellana, un letrero que indica el sentido de la vía está a punto de caerse.

Este es el daño que se observa hace ya varias semana, denuncia la ciudadanía, en la intersección de la Orellana y Plaza Dañín. JUAN FAUSTOS

Que prácticamente el rótulo pende un de tornillo, se queja la ciudadanía; que no puede entender como un daño de este tipo que es evidente ante la mínima mirada pública no sea aún solucionada. "No sé si lo que la ATM quiere es que se les extienda un oficio para algo que a metros de distancia es notorio", advierto Rogelio Calderón, habitante de la ciudadela Kennedy.