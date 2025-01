Baja la curva de muertes por siniestros de tránsito en Guayaquil

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil aseguró que logró reducir la curva de muertes ocasionadas por siniestros de tránsito en 2024. La institución indicó que, después de cinco años, la cantidad de accidentes logró ser reducida.

El ente informó que la cifra pasó de 281 decesos reportados por accidentes vehiculares en 2023 a 260 en 2024, lo que representa una disminución del 7%. La agencia se atribuye esta reducción, argumentando que los operativos de control de alcohol (110 realizados en todo el 2024) contribuyeron a reducir en un 47% las muertes, un 21% los lisiados y un 18% los siniestros.

Otra de las medidas implementadas para evitar siniestros fue la reducción de la velocidad máxima en la vía a la costa, que pasó de 90 a 80 kilómetros por hora. La ATM asegura que esta medida generó una disminución de muertes en esta vía, que pasaron de 17 en 2023 a 9 en 2024.

Los guayaquileños esperan más acciones

No obstante, la ciudadanía cuestiona si esta cifra refleja la realidad diaria en la ciudad. “Puede que sea real, pero esto no se siente así. Que solo baje un 7% tras varios cambios en las calles, tras haber colocado cámaras para detectar contravenciones y hacer más de 10,000 operativos en la ciudad, me parece que es una cifra muy baja. Debería haber sido mayor”, comenta la ciudadana Denisse Lavayen.

Al igual que ella, muchos ciudadanos coinciden e instan a la autoridad de tránsito a ejecutar más controles vehiculares y aumentar el número de agentes de tránsito. “No se ve a los agentes de la ATM donde realmente se los necesita. Y para colmo, en los sitios donde sí están, parece que su presencia ni contribuye al flujo vehicular”, asevera el ciudadano Rolando Macías.

Más resultados

Otro de los logros que puntualiza la entidad es el aumento en el número de vehículos que realizaron la revisión técnica. En 2023 se registraron un total de 244,086 carros, y en 2024 la cifra subió a 257,375.

