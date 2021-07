Aves, un atractivo de Guayaquil que busca extender sus alas

"El Malecón 2000, su rica comida y pasear en la Aerovía", dice sin pensarlo mucho Ana María Bueno, cuando este Diario le preguntó a inicios de julio por qué escogió Guayaquil para vacacionar con su familia.

Como esta artesana azuaya de 40 años, muchos son los turistas que están llegando a la ciudad por la celebración de un año más de su fecha de fundación. Y también, como ella, muchos coinciden mas o menos al señalar los atractivos que conocen de la urbe.

En nuestro sondeo realizado a una veintena de fuereños, durante los dos últimos fines de semana en sitios turísticos como el Malecón, Puerto Santa Ana y las escalinata del cerro del mismo nombre, ninguno de los consultados se refirió a la belleza y diversidad aviaria que tiene Guayaquil.

"No he oído hablar de las aves de acá", "Solo sé que hay muchos loros en esta ciudad", "La verdad, no conozco si en Guayaquil hay observación de aves", fueron algunas de las respuestas dadas por visitantes nacionales y extranjeros.

Aunque suene extraño, en los últimos años esta urbe ha venido trabajando no solo en el estudio e identificación de las especies de aves que residen o transitan por su territorio, sino también en la promoción del aviturismo.

Una bandada de garzas en el manglar a la altura de la ciudadela Kénnedy, en el norte de Guayaquil. Jorge Alvarado

Lo aseguran instituciones como el Municipio de Guayaquil y la Prefectura del Guayas. Esta última anuncia incluso que en los próximos días lanzará una serie de vídeos de corta duración sobre la biodiversidad de la provincia guayasense y, dentro de ella, las aves que habitan y surcan los cielos de su capital.

Ruta Urbana de Aviturismo

"Desde el 2014 trabajamos con la ornitóloga Nancy Hilgert y un gran equipo de especialistas para desarrollar la primera Ruta Urbana de Aviturismo en el Malecón del Salado, empezando por la Plaza Rodolfo Baquerizo", comenta a EXPRESO, Gloria Gallardo, directora de Turismo y Promoción Cívica del Municipio.

El perfil del turista post pandemia busca lugares abiertos, naturaleza, aventura, gastronomía, etc., por lo que Guayaquil encaja en sus aspiraciones, ya que es una ciudad con espacios abiertos para poder recorrerla todos los días del año... Gloria Gallardo, directora de Turismo del Municipio

Agrega que esta ruta está siendo actualizada porque se ha detectado que existen más de las 80 especies de aves que están registradas en la guía original y que puede ser encontrada en la página www.guayaquilesmidestino.com

Para la funcionaria municipal, este segmento del turismo es uno de los más importantes para generar ingresos, "ya que los birdwatch (promotores de observación de aves) invierten para ir donde existe la especie que buscan".

"Guayaquil es un emporio de riqueza en flora y fauna que debe ser desarrollado a cabalidad. Es una ciudad como pocas que tiene aviturismo urbano, por lo que es fácil para los turistas recorrer las rutas en espacios cortos de tiempo", insiste Gallardo.

Se hacen esfuerzos

El biólogo Luis Arriaga, quien está al frente de la Dirección de Ambiente de la Prefectura del Guayas, asegura que sí "se hacen esfuerzos" para identificar y dar a conocer al mundo sobre las especies aladas que son parte importante de la naturaleza y los atractivos de Guayaquil y los cantones vecinos.

Precisa que además de instituciones como el Gobierno provincial, la academia y algunas oenegés han realizado estudios científicos en ese sentido. "Inclusive -comenta-, hay una tesis sobre las aves de los parques de Guayaquil".

Más de 80 especies

Garzas, loros, buhíos, horneros, carpinteros, golondrinas son algunas de las más de 80 especies de aves residentes de Guayaquil o de migraciones cortas; mientras que entre las migratorias están gavilanes patillos, gaviotas, que se mueven entre Perú y el sur de Ecuador.

"Incluso tenemos flamingos que vienen del norte del Conteniente americano, remarca Arriaga Ochoa".

Hay estudios de aves, hay promoción y difusión de este atractivo natural y de vida silvestre; incluso de vez en cuando se hacen jornadas de observación en sitios como Cerro El Paraíso o el Bosque Protector Cerro Blanco. Entonces qué hacer para que al menos a mediano plazo Guayaquil se convierta en un referente en esta materia, a nivel nacional y ¿por qué no? también fuera del país.

Urgen campaña de difusión

Melina Costantino, bióloga, docente y coordinadora del área de Ciencias Naturales de la Unidad Educativa Particular de La Asunción, considera que a más de los esfuerzos descritos, seria propicio emprender una campaña de difusión con letreros sobre las especies de aves más comunes, las endémicas y en peligro de extinción que habitan en la ciudad. Colocarlos en los sitios donde existe alta probabilidad de encontrarlas, recalca.

La bióloga e investigadora Melina Costantino es una amante de la observación de aves. Ella asegura que en Guayaquil hay mucho por hacer en cuanto a la avicultura de Guayaquil cortesía

"Es una estrategia para que los guayaquileños y turistas aprendamos sobre las aves y despertemos el interés por el aviturismo o simplemente salir a observarlas como un sano hobby que podemos compartir en la familia o entre amigos", acota la bióloga.

La Ruta de Aviturismo que posee la ciudad, la cual comprende siete sectores entre el Malecón del Estero Salado y los Parques Lineales, es una iniciativa del Municipio de Guayaquil donde se puede observar 80 especies de aves. Costantino dice que allí se podrían colocar esos letreros de interpretación ambiental que guiarían el camino de la ruta.

"Es un lugar ideal para organizar recorridos de aviturismo urbano con niños, estudiantes, adultos mayores y extranjeros", subraya la bióloga, Costantino, quien también asesora en el control de fauna en el Aeropuerto de Guayaquil.

SALVAR AL PAPAGAYO DE GUAYAQUIL

Guayaquil está de fiesta y la ocasión se presta para coordinar con los centros educativos actividades relacionadas a incentivar la conservación de la especie de ave de la ciudad. Es una tarea que se puede realizar también a lo largo del año.

En ese sentido, los biólogos Arriaga y Costantino consideran que se puede organizar también más eventos de observación de aves.

Costantino hace mención especial del Papagayo de Guayaquil, ave emblemática de la ciudad, conocida también como el Guacamayo Verde Mayor (Ara ambigua guayaquilensis).

"Ya contamos con un monumento (al papagayo) -enfatiza-, pero faltan más difusión y actividades que promuevan el conocimiento sobre la especie y cómo debemos protegerla para que no desaparezca del planeta, porque es endémica y se encuentra en peligro crítico de extinción".