Inseguridad en Los Ceibos: residentes temen por su seguridad diaria

Los habitantes de Los Ceibos y las ciudadelas que se levantan en la avenida del Bombero y a lo largo de la avenida Leopoldo Carrera, que conduce hacia Cumbres de Los Ceibos, sienten temor.

Este 18 de septiembre por la mañana un nuevo hecho violento incrementó las alarmas. Un individuo intentó robarle a un conductor en plena avenida del Bombero cuando el semáforo cambió a rojo, pero policías que se encontraban en el sitio actuaron y le dispararon.

El individuo murió tras recibir un disparo, luego de que, según las versiones preliminares, desobedeció la orden policial de detenerse; en lugar de eso, giró con la intención de disparar a los agentes. Hecho que fue confirmado por los testigos.

La ciudadanía exige controles y la regeneración del espacio público

“Todo ocurrió cerca de un local de comidas rápidas, visitado a diario por decenas de jóvenes y familias. En esta zona están las ciudadelas, plazas comerciales, muy cerca está un hospital... Pudo haber una bala perdida. En la avenida del Bombero se están dando una serie de robos, se ve gente armada. Me da miedo que este tipo de situaciones continúen. Ya de por sí en Ceibos los delitos nos tienen encerrados y en zozobra. Por lo visto ya toda la zona, como pasa lamentablemente en toda la ciudad, está igual. ¿Qué nos queda hacer en esta ciudad?”, se cuestionó Danna Paredes, quien asegura que su vecindario nada tiene que ver con lo que era hace una década o cinco años.

“Había paz, convivencia, la gente salía a caminar entre amigos”, rememoró.

Frente a este hecho, la ciudadanía solicita que el sector se ilumine más y haya más control en zonas aledañas como Mapasingue. “Los delincuentes siguen utilizando esta ruta como vía de escape. Hay que hacer más, tener más agentes, incluidos los metropolitanos. Además hay que aplacar la oscuridad. Toda la ciudad es oscura y eso solo beneficia a los criminales”, señaló Lourdes Gaspar, residente del sector.

En un reportaje anterior, los guayaquileños se refirieron a este último tema y aseguraron que iluminar la ciudad era, sin duda, uno de los problemas pendientes por resolver.

“Hay tramos en la vía pública donde sencillamente no hay luz”. Este problema, señaló el sociólogo Héctor Chiriboga, que data de años, se debe al robo de los cables, el cual sigue sucediendo. Eso es público y notorio. Un grupo de personas no puede provocar un daño a toda la ciudad y eso está dentro del problema de la delincuencia, aseguró.

A la fecha, han sido repetidos los casos registrados por las cámaras de videovigilancias en las que se observa a personas en situación de calle o chamberos arrancando focos o luminarias públicas. Frente a ello, la ciudadanía ha exigido sancionar pero de forma severa. "Llamar la atención, quitarles el material robado no sirve ni tiene sentido porque lo vuelven hacer. Estas personas necesitan ser encerradas. No pueden seguir haciéndole tanto daño a la ciudad", señaló Omar Carrasco, habitante de Urdesa.

Otros hechos violentos registrados en la avenida del Bombero

Como publicó EXPRESO en un reportaje anterior, el 27 de junio personas que se encontraban en la zona del Hospital Los Ceibos, del Seguro Social, reportaron el sonido de detonaciones de arma de fuego.

Según testigos, un vehículo de color negro con vidrios blindados fue atacado por sujetos que se movilizaban en un carro blanco, en uno de los carriles de la avenida del Bombero. Agregaron que dichos vehículos mantuvieron la marcha.

El hecho generó pánico no solo entre los conductores, como ahora, sino también en la población; que en ese momento desconocía qué pasaba. "No sabíamos si había una bomba, a quién atacaban, no sabíamos absolutamente nada. Yo estaba llegando al hospital y lo que hice fue correr junto a mi padre, que me acompañaba. Fue una sensación horrible, de confusión", señaló entonces Francia Carpio, guayaquileña que habita en Mapasingue.

