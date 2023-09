Guayaquil: la avenida Benjamín Carrión se marchita

Maleza crecida, plantas secas y otras que tratan de sobrevivir es lo que se observa en las jardineras que están a lo largo de la avenida Benjamín Carrión, desde la avenida Felipe Pezo hasta la avenida Isidro Ayora, en el sector de la Alborada, en el norte de Guayaquil.

Pero el escenario más desolador de estas áreas verdes comienza cerca de la Francisco de Orellana. A principios de este 2023 las plantas lucían bien, comenta Manuel Meza, quien tiene varios años cuidando autos que se estacionan en la Benjamín Carrión. Contó que desde “hace unos tres o cuatro meses nadie las riega”. Que por eso han empezado a morir, aseguró.

Meza recordó que antes esta zona se veía linda, decorada. Dennisse Mercado, quien trabaja con Meza, dijo que cuando arreglaron la arteria, las jardineras estaban bien. “Lamentablemente, las dejaron ahí. Las olvidaron. Y da mucho dolor porque veíamos que crecían bien todas las plantas. Ahora no les echan agua”, reveló. En agosto de 2022, el Cabildo entregó la avenida pavimentada, tras largos meses de reconstrucción.

Leonor Vera, moradora de la Alborada, expresó que antes “todo era florido y verde”, pero ahora todo está seco.

Y es que estos sitios “no cuentan con el servicio de mantenimiento agronómico desde el 21 de julio de 2023, fecha en la que finalizó el plazo contractual del contrato COTBS-GSXXI-009-2021”, indicó la Fundación Municipal para la Regeneración Urbana Guayaquil Siglo XXI.

Sin embargo, de acuerdo con información de la plataforma digital del Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop), el contrato ‘Servicio de Mantenimiento Agronómico y Paisajístico de las áreas verdes regeneradas GRUPO 9’, por 730 días, ya finalizó. Culminó el 22 de junio de 2023. Este fue adjudicado a la empresa Ivanek S. A., por 454.016,91 dólares más IVA.

“Al no existir contratista de mantenimiento agronómico se imposibilita la aplicación de riego o demás actividades de preservación vegetal”, manifestó la Fundación Guayaquil Siglo XXI.

Según el contrato, las labores que debía hacer la empresa Ivanek eran: fumigación (control fitosanitario de plagas y enfermedades), control de malezas (químico y manual), fertilización (química y orgánica), incorporación de tierra de sembrado, reposición de especies y poda. Este contrato empezó el 22 de junio de 2021.

Por lo que ante la no renovación de este contrato, la falta de mantenimiento también se extendió a otras zonas que comprende el ‘Grupo 9’, entre ellas las ubicadas en las avenidas Isidro Ayora, Rodolfo Baquerizo Nazur, José María Roura y Montecristi; también las de la laguna de Sauces, la de los juegos acuáticos de Martha de Roldós y los exteriores del parque acuático, parqueo de tricimotos y el malecón de Pascuales.

