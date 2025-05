La Aurora clama seguridad tras ataque armado cerca de plazas comerciales

Un nuevo hecho violento estremeció al sector de La Aurora, en el cantón Daule, la madrugada de este miércoles 7 de mayo. La ciudadanía, cansada del aumento de la criminalidad, exige respuestas y mayor presencia policial.

El ataque ocurrió alrededor de las 05:00, en los exteriores de una gasolinera ubicada en la avenida León Febres Cordero, una de las vías más transitadas del sector. Tres ciudadanos que se encontraban conversando en las inmediaciones del sitio fueron interceptados por sujetos armados que se movilizaban en un vehículo.

De acuerdo con información preliminar, uno de los hombres murió en el lugar, desplomándose en una zona de parqueo ubicada a la salida de la estación de servicio. Los otros dos fueron trasladados heridos a una casa de salud para recibir atención médica.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar tras ser alertados por testigos. En la escena del crimen se hallaron restos de proyectiles, los cuales fueron recolectados como parte de la investigación. El cuerpo del fallecido fue retirado horas después por personal forense, mientras las autoridades iniciaron el proceso de recopilación de testimonios de personas allegadas a la víctima.

#ALERTA 🚨 | Esta mañana un hombre fue asesinado a sangre fría en plena Av. León Febres Cordero, en #LaAurora, cantón #Daule.



Cámaras y vigilancia, pero sin control

A pesar de que en el sector hay cámaras de seguridad, los residentes no confían en que se logre identificar pronto a los responsables, pues —aseguran— los crímenes se repiten sin que se vean resultados.

El área en donde se produjo el ataque fue limpiada posteriormente. ALEX LIMA

Las autoridades aún no han emitido un informe oficial sobre la identidad de los atacantes, ni sobre los móviles del crimen. Sin embargo, la zona viene registrando un repunte en delitos como robos, extorsiones e intentos de secuestro, según denuncian sus habitantes.

El miedo se apodera de los vecinos

“Todos los días es lo mismo. Ya nadie está a salvo en este sector. Se supone que esta zona sería segura, que por eso nos vinimos de Guayaquil. Pero vivir aquí es una pesadilla”, lamentó Yelitza Moreno, residente de una de las ciudadelas cercanas. “No estás segura ni dentro de las rejas o cerca de tu casa. Y lo peor es que nadie hace nada. Ni la Policía, ni la Gobernación, ni la Alcaldía. Nadie”, agregó.

Por su parte, Romina Carpio, también habitante del área, cuestionó la falta de presencia preventiva por parte de las autoridades. “Esto pasó cerca de un centro comercial, oficinas y una escuela. ¿Qué pasaba si ocurría a las 07:00, cuando ya todos estaban entrando a trabajar o a clases?”, se preguntó, exigiendo que el Estado actúe con firmeza.

A juicio de la ciudadanía, la violencia se ha instalado en un sector que fue promocionado durante años como una “zona segura”, ideal para familias que buscaban salir de zonas más conflictivas de Guayaquil. Hoy, los vecinos de La Aurora sienten que el abandono estatal los deja expuestos a la delincuencia.

"Si sabía que íbamos a vivir así, me quedaba donde estaba y no me endeudaba. Me cambié de sector por mi familia, porque quería que mis hijos crezcan en un entorno de paz. Pero da igual: aquí siento el mismo temor y asimismo hemos perdido la libertad", señaló Nadia Corbeño, residente del lugar.

