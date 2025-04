La Aurora: calles con baches, daños en las aceras y decenas de reclamos

Los reclamos en la parroquia La Aurora, en el cantón Daule, no se detienen. El mal estado de las vías internas sigue siendo la principal preocupación de los moradores, especialmente de quienes viven en urbanizaciones como La Joya, Villa Club, Casa Laguna y Sambocity.

Tal como lo ha contado EXPRESO en varios reportajes, los vecinos denuncian que las calles se encuentran deterioradas desde hace años, pero advierten que la situación ha empeorado con el último invierno y se ha agravado con nuevos problemas: veredas destruidas, monte crecido y luminarias deficientes.

“En La Aurora hay muchos inconvenientes, pero el que se ha complicado en este último invierno es el mal estado de los viales que conectan las urbanizaciones”, indicó Roberto Moreno, morador de la etapa Platino de La Joya, donde se evidencia el principal problema.

“Aquí la vía está completamente destrozada y llena de huecos. Esto no es nuevo, por si acaso, esto ocurre cada invierno y cada vez es peor. Mire nada más los huecos”, dijo con tono enérgico el ciudadano mientras acompañaba a un equipo de este Diario a realizar un recorrido por algunas zonas.

En ese tramo, el tránsito suele volverse lento debido a que los vehículos disminuyen drásticamente la velocidad por los huecos. Según relatan algunos comerciantes del sector, ya han ocurrido accidentes.

Muchos conductores evitan ese tramo por el mal estado. CHRISTIAN VINUEZA

“Motociclistas se han caído y carros se han chocado por intentar evitarlo. En las noches es casi imperceptible, porque de paso la vía no está tan iluminada”, comentó Luis Samaniego, un comerciante que a diario transita por el sector.

Sin embargo, los afectados relatan que ese no es el único sitio de La Aurora donde existe esta clase de problema.

“Los baches están en gran parte del camino de La Joya. También en las últimas etapas de Villa del Rey y en algunas partes de Villa Club, Casa Laguna y Sambocity. Es difícil conducir sin estropear el carro”, añadió Carlos Montenegro, quien maneja un taxi amarillo.

“Yo, que me conozco casi todos los huecos, igual sufro con mi carro, porque cada día hay uno nuevo”, mencionó el conductor, quien atribuye a las fuertes lluvias de la época invernal los problemas en esas vías.

En la zona de Villa Club y Casa Laguna también se ven baches CHRISTIAN VINUEZA

Otros daños en las vías internas de La Joya

Pero las quejas no se limitan a la calzada. También hay reclamos por veredas intransitables y maleza que invade las aceras.

“Hay algunas partes donde el monte está tan crecido que no se puede caminar por las veredas porque te puedes enlodar o porque, sencillamente, el monte y las plantas no te lo permiten”, describió Danna Arroyabe.

Por ejemplo, cerca de la etapa Esmeraldas se observa una tapa de alcantarilla en mal estado y el monte crecido. Amalia, una adulta mayor, transita con cuidado por esa zona de La Aurora para no tropezar.

Mientras tanto, en el vial 1 o avenida Villa Club, cerca de la etapa Hermes, se observa una gran parte de la vía sin vereda delimitada para que las personas puedan transitar. Unos lo hacen sobre el césped y otros deben caminar por el borde de la vía, lo que termina siendo peligroso.

“Hay muchos tramos cortados que están mal diseñados, llenos de monte o con veredas en mal estado, porque no se puede circular bien. Este es uno de ellos (señala), pero a lo largo de esta vía hay varios más”, reclamó Jaime Vento, un residente de la etapa Iris de Villa Club.

Veredas. Los adultos mayores tienen dificultades para caminar por las aceras. Muchos ciudadanos optan por hacerlo en media carretera, incluso con el riesgo de sufrir accidentes. CHRISTIAN VINUEZA

Por otra parte, en redes sociales también se visualizan a diario las denuncias. Por ejemplo, en X (antes Twitter), el usuario @Mike_AQA reportó recientemente la falta de poda de unos arbustos.

“Señor @WilsonCanizares y @AlcaldiadeDaule, ¿van a esperar que la maleza cubra todo el carril derecho del tramo La Rioja-La Joya del vial 10? ¿O esperan algún accidente producto del descuido de su administración?”, escribió el usuario.

Otro de los reclamos ciudadanos es la mala iluminación de algunas zonas. “Con frecuencia las vías lucen muy oscuras y algunas otras, completamente. Las luminarias las arreglan, pero a los pocos días vuelve el problema”, manifestó la moradora Marilyn Cobeña.

Señor @WilsonCanizares y @AlcaldiadeDaule van a esperar que la maleza cubra todo el carril derecho del tramo La Rioja - La Joya del Vial 10? O esperan algún accidente producto del descuido de su administración? @ComunidLaAurora pic.twitter.com/NqsViv7lWt — Mike (@Mike_AQA) April 23, 2025

EXPRESO solicitó una entrevista con un representante municipal para conocer detalles sobre los trabajos pendientes en La Aurora. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta del Cabildo dauleño.

Mientras tanto, los reclamos no cesan. Los residentes piden que las necesidades de la parroquia sean atendidas con urgencia. “Se necesita que las autoridades realmente atiendan a La Aurora. Lamentablemente, el alcalde (Wilson) Cañizares no lo hace, no le interesamos, aunque seamos los que más pagamos impuestos”, dijo Elena Llaguno, de la urbanización Villa Club.

Oiga @WilsonCanizares ud nunca más debería ser un funcionario público.

Porqué carajo tiene en abandono a la "Gallina de los huevos de oro" como ud nos llama a la Comunidad de #LaAurora, tras que le representamos el 70% de los ingresos del municipio, aún así ud es ciego sordo y… pic.twitter.com/VfhLzPZwTY — Comunidad de La Aurora Daule (@ComunidLaAurora) April 20, 2025

