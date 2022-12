Aumentan las denuncias por la inseguridad en La Puntilla

Como una “película de terror”. Así define Fernanda Vélez la noche que vivió días atrás, al salir de una plaza comercial ubicada en el kilómetro 1 de La Puntilla, en Samborondón. Ella fue asaltada por varios delincuentes , a vista de decenas de testigos.

“Salía con mi familia del lugar y ya nos íbamos. Cuando nos trepábamos al carro, llegaron tres sujetos jovencitos, se veía que apenas eran adolescentes, que nos apuntaron y se nos llevaron todo. Me pusieron la pistola en la cabeza y me dijeron que me iban a matar. Fueron escenas de una película de terror”, contó la exvirreina de Guayaquil, que lamenta que el botín que se llevaron los delincuentes fue grande. “Nos robaron tres iPhones, una cartera y un reloj. Vivimos momentos de pánico. Fue la peor experiencia de mi vida, todavía no puedo creerlo”, añadió Vélez, quien aseguró que no recibió ayuda inmediata de las autoridades para recuperar lo robado.

Tras esta denuncia que se volvió viral en redes sociales, otros ciudadanos contaron a EXPRESO haber sido víctimas de asaltos en el sector. “Dejé mi carro parqueado cerca de la UEES y cuando regresé estaban los vidrios rotos. Se me llevaron cosas de adentro”, denunció Gabriel Sornoza, quien al igual que Vélez se quejó por la falta de ayuda de las autoridades. “Llamé al 911, pedí auxilio, pero parece que a esa hora nadie trabajaba. Llegaron tarde y nunca pude ver cámaras de seguridad”, se quejó.

Según datos de la Policía, en lo que va del año se han registrado en la parroquia urbana La Puntilla 167 actos delincuenciales, 50 más de los ocurridos en el 2021 (117), lo que representa un incremento del 42 %.

Sin embargo, el Municipio local argumenta que es la urbe con menos actos delincuenciales cometidos en el año en la Zona 8. Un escenario que contradice la ciudadanía. “Aquí hay robos, te roban mientras corres, haces ejercicio o descansas. Y te roban también fuera de los negocios. Sí hay delitos. Lo que pasa es que no se denuncia. ¿Y por qué? Por las benditas trabas que nos lanzan. Aquí hay cámaras, han colocado muchas, pero eso no ha reducido, al menos no para mí, los asaltos”, manifestó Samantha Carvajal, de Ciudad Celeste.

Por ello los residentes exigen más atención y seguridad en algunas áreas. “La zona del Tornero es oscura y peligrosa, y ya hemos pedido atención. Por las noches no hay rondas casi en ningún sitio de La Puntilla. Debe haber más resguardo policial. No nos podemos confiar porque si lo hacemos estaremos igual que en Guayaquil, que tiene un escenario más que complicado”, opinó la residente Laura Kijner.