ATM amplía el cambio de placas provisionales por plásticas en Guayaquil

Desde el 28 de octubre, los conductores con placas provisionales en papel podrán reemplazarlas por material plástico

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil informó que, desde el 28 de octubre, ampliará el servicio de reemplazo de placas provisionales impresas en papel por placas de material plástico, según la disposición de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

El proceso aplica también para quienes poseen placas emitidas en otros cantones. Para validar el trámite de duplicado, los usuarios deben ingresar al formulario digital disponible en los canales oficiales de la ATM o escanear el código QR correspondiente, y completar los datos requeridos:

Número de placa

Nombres y número de contacto

Centro de atención para el canje

Una vez validada la información, la ATM aseguró, en un comunicado difundido este 27 de octubre, que se comunicará con el ciudadano para indicarle cuándo puede acercarse al punto seleccionado, llevando los siguientes documentos:

Placa provisional de papel

Matrícula del vehículo

Cédula de identidad

Comprobante de pago de las placas plásticas: autos ($10,93) y motos ($5,18)

La entidad recordó que, a partir del 1 de noviembre, los vehículos que circulen con placas en papel serán sancionados conforme a la ordenanza vigente, que establece una multa del 50% de un Salario Básico Unificado y la retención del vehículo por siete días.

