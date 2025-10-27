Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

placa vehicular auto vehículo trámite ANT ATM Canva ARCHIVO
Desde el 28 de octubre se podrá canjear placas en papel por plásticas.CANVA / ARCHIVO

ATM amplía el cambio de placas provisionales por plásticas en Guayaquil

Desde el 28 de octubre, los conductores con placas provisionales en papel podrán reemplazarlas por material plástico 

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil informó que, desde el 28 de octubre, ampliará el servicio de reemplazo de placas provisionales impresas en papel por placas de material plástico, según la disposición de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

El proceso aplica también para quienes poseen placas emitidas en otros cantones. Para validar el trámite de duplicado, los usuarios deben ingresar al formulario digital disponible en los canales oficiales de la ATM o escanear el código QR correspondiente, y completar los datos requeridos:

  • Número de placa

  • Nombres y número de contacto

  • Centro de atención para el canje
RELACIONADAS

Una vez validada la información, la ATM aseguró, en un comunicado difundido este 27 de octubre, que se comunicará con el ciudadano para indicarle cuándo puede acercarse al punto seleccionado, llevando los siguientes documentos:

  • Placa provisional de papel

  • Matrícula del vehículo

  • Cédula de identidad

  • Comprobante de pago de las placas plásticas: autos ($10,93) y motos ($5,18)

La entidad recordó que, a partir del 1 de noviembre, los vehículos que circulen con placas en papel serán sancionados conforme a la ordenanza vigente, que establece una multa del 50% de un Salario Básico Unificado y la retención del vehículo por siete días.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí

.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Masters 1000 de París: fecha y hora del debut de Alcaraz contra Norrie

  2. Asalto a un bus en Quito: delincuentes se llevan celulares y una computadora

  3. Galo Martínez Leisker rinde versión libre en Fiscalía tras acusaciones del Gobierno

  4. Seguridad vial en Quito bajo la lupa: aumentan los accidentes de tránsito

  5. Fiscal Astudillo comparecerá ante la Asamblea por el caso del atentado en La Bahía

LO MÁS VISTO

  1. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  2. Pepe Tola sigue prófugo: su familia cuenta cómo vivieron 11 años de silencio y miedo

  3. ¿El próximo viernes 31 de octubre será feriado en Ecuador?

  4. Jubilados del IESS piden que la pensión mínima sea un sueldo básico

  5. ¿Qué efectos genera la restricción de la ATM en la Terminal Terrestre de Guayaquil?

Te recomendamos