ATM: "El alza de tarifas será solo para quienes demuestren mejoras en el servicio"

La ATM reaccionó a la queja de la Fetug, que en horas de la mañana hizo un plantón. El Cabildo no los atendió, como solicitó

La reacción de la autoridad llegó horas después de que los transportistas hayan hecho un plantón en los exteriores del Municipio de Guayaquil para exigir al alcalde Aquiles Álvarez y a los concejales que escuchen. Ellos, como publicó EXPRESO días atrás, pedían que permitan que una comitiva de la FETUG ingrese al Concejo Cantonal para que exponga cuál es la realidad que enfrentan al no darse el alza en la tarifa del pasaje, pero esto no se dio. No los recibieron.

En torno al alza del pasaje, la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug) hizo pública además su preocupación por la aplicación del sistema de recaudo; el que aseguraron se les pretende imponer con el consorcio STG, cuyo contrato lo firmó la administración municipal anterior, que determina un costo que asumirá el transportista: de cinco centavos por pasajero. Esto pese a que, según Christian Sarmiento, presidente de la Fetug, el gremio haya presentado la oferta de otra empresa que ofrece los mismos servicios de tecnología y validación para el recaudo con un costo que no supera los tres centavos por pasajero.

Que esa diferencia de dos centavos, por el número de pasajeros promedio mensual, redondea los 900.000 dólares mensuales, "que servirán para afianzar el buen mantenimiento a las 2.300 unidades del transporte público", precisó; haciendo énfasis en que una de las firmas integrantes del consorcio está relacionada a Alcolistic S.A, proveedora de los radares, semáforos y equipos de la ATM. Los que, como ha publicado EXPRESO, ha generado una serie de quejas por parte de la ciudadanía.

Más de cien transportistas llegaron hasta las afueras del Municipio de Guayaquil, en el centro, para buscar un diálogo con Aquiles Álvarez, alcalde de la ciudad. Lo hicieron con ropa color negro en sinónimo de rechazo al accionar de las autoridades.



Pasado el mediodía de este 29 de agosto, la reacción a la manifestación de Fetug llegó por parte de la ATM, que hizo hincapié en que el alza de la tarifa del pasaje será aplicado a quienes, como ha exigido la ciudadanía, decide mejorar también el servicio; hoy catalogado como "pésimo".

"Frente a las demandas de los transportistas, quienes además exigen se cambie a la compañía que implementará el servicio de recaudo electrónico, la ATM recuerda que ese contrato fue suscrito en 2022 por la administración anterior y que incumplirlo implicaría perjuicios legales y económicos para la ciudad. El contrato se firmó en cumplimiento de la Ordenanza del 5 de mayo de 2022, Registro Oficial edición especial 178, que indica que SITU contará con un sistema de cobro de tarifas a través de medios electrónicos, así como ya lo posee el Sistema Metrovía. Desde el inicio de esta administración, la ATM ha mantenido mesas técnicas con los gremios de transporte para analizar las propuestas de mejora para el servicio de buses. Sin embargo, los desacuerdos internos entre las operadoras han impedido alcanzar compromisos entre las partes", indicó la entidad; que hizo énfasis en que el incremento de tarifas solo se permitirá a las operadoras que demuestren mejoras en el servicio.

El reclamo inició a las 9:00 y se extendió hasta pasadas las 11:00 de este 29 de agosto. Gerardo Menoscal

¿Qué tipo de mejoras exige la ATM al gremio?

La ATM reitera que el incremento de tarifas solo se permitirá a las operadoras que demuestren mejoras en el servicio, tales como la climatización de las unidades, la actualización de la Revisión Técnica Vehicular, la implementación del sistema de recaudo tecnológico (ITOR) con tarjetas para los usuarios y el suministro de internet en los vehículos.

"Estas medidas tienen como objetivo mejorar el servicio de transporte público en la ciudad, beneficiando a todos los usuarios. En Guayaquil circulan aproximadamente 2.500 buses del Sistema Intermodal de Transporte Urbano (SITU)", precisó la ATM en el comunicado.

El pedido de los transportistas de ser atendidos por el alcalde de Guayaquil y de que se trate en el Concejo Cantonal el tema del alza del pasaje no fue escuchado por los ediles este jueves 29 de agosto.

Tal como lo contó EXPRESO, los representantes de la Fetug enviaron previamente al Cabildo un comunicado solicitando que este tema sea tratado en la mesa del Concejo Cantonal. Sin embargo, el tema no estuvo en el orden del día ni se abordó al finalizar la sesión del Concejo Cantonal.

Por otra parte, un grupo de representantes intentó ingresar al Concejo Cantonal para ser atendidos. Sin embargo, se les indicó que no se permitiría el acceso al público en esta sesión.

El silencio municipal incomodó aún más a los transportistas, quienes tuvieron un cruce de palabras con el personal de seguridad. “Déjenos entrar pues. Aquí pasan delincuentes, terroristas y todo tipo de personas, y a nosotros no nos dejan pasar. Somos trabajadores del Ecuador. Que la prensa grabe esto”, dijo molesta Marina López, presidenta de la cooperativa Ebenezer.

