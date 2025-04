Atención veterinaria gratuita Guayaquil: Puntos donde se prestarán los servicios

El Municipio de Guayaquil ofrecerá jornadas de atención veterinaria gratuita para perros y gatos en distintos sectores de la ciudad, incluyendo el norte, centro y sur. La iniciativa se extenderá hasta el domingo 27 de abril, y busca promover el bienestar animal mediante servicios clave como vacunación y colocación de microchips.

La salud de su mascota comienza en el baño, ¿cada cuánto hay que hacerlo? Leer más

¿Qué servicios se ofrecerán?



Durante las jornadas, se brindarán los siguientes servicios de forma gratuita:

(Le puede interesar leer: Adopción de mascotas en Guayaquil: conoce dónde puedes encontrarlas)

Vacunación para perros y gatos.

Aplicación de microchip para identificación.

Consultas veterinarias básicas.

En el caso específico de los perros, se aplicará la vacuna séxtuple, que protege contra seis enfermedades: Moquillo, hepatitis infecciosa, parvovirosis, parainfluenza, adenovirus tipo 2 y leptospirosis.

Cronograma y puntos de atención

A continuación, el detalle de los lugares y fechas donde se llevarán a cabo las jornadas veterinarias gratuitas:

Jueves 24 de abril (09:00 a 12:00)

Fertisa, cooperativa Santiaguito de Roldós, manzana 1.300, solar 18

Fragata, cooperativa Santiago de Guayaquil

Viernes 25 de abril (09:00 a 12:00)

Canchas de las casas colectivas (Carlos Gómez Rendón y José Mascote)

Capitán Nájera y Huancavilca

El Fortín, bloque 8, manzana 1.506, solar 18

Sábado 26 de abril (09:00 a 14:00)

Guangala, parque El Aromo

Ciudadela Sopeña

Parque Sol Naciente, cooperativa El Cóndor

Guasmo Central, cooperativa 1 de agosto

Domingo 27 de abril

Hemiciclo de la Bandera, en parque Samanes (08:00 a 11:00)

Ruta Centro: calles Panamá, Loja y Juan Montalvo (09:00 a 12:00)

También habrá jornadas de adopción

Además de la atención médica, el Municipio de Guayaquil promoverá la adopción responsable de mascotas. En los mismos puntos, habrá jornadas informativas sobre cómo adoptar y el cuidado responsable de los animales.

Adoptar un perro o gato en Guayaquil: Proceso y requisitos Leer más

Para Lucrecia Merlano, guayaquileña, esta es una de las jornadas a las que más atención debería prestar la ciudad. "No hay nada más lindo que la adopción y el hecho de darle un hogar a un animal de compañía. Implica salvarlos y salvarte, darse compañía y cuidado. Pienso que Guayaquil, evidentemente, está siendo más consciente con este tema, pero creo que todavía hay mucho por hacer. Ojalá lleguemos, en algún momento, a no tener un solo animal en la calle. Seríamos un gran ejemplo. Destaco del Municipio esta misión. Pido que se refuerce cada vez más; no será en vano", señaló.

(Lo invitamos a leer: Dirección Pro Animal: "Perritos mueren todos los días, hay que mejorar varias áreas")

Camila Gutiérrez, quien vive en el norte de Guayaquil, también se pronunció sobre el tema. Pidió que se incrementen las visitas a los distintos barrios de la ciudad para constatar el estado y número de animales que habitan en las calles, y así facilitar la ayuda. "No hay un solo barrio donde no se vean gatos y perros con hambre, sin techo, bajo el sol y, en algunos casos, maltratados. Sería un acto loable que estas campañas se intensifiquen, que tengan aún más peso. Sé que la administración actual ha logrado conseguir hogar para muchos, pero aún son miles los que están deambulando. Visiten los barrios, por favor. Realicen cada vez con más frecuencia jornadas como las que ahora se están llevando a cabo", sugirió.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!