Atención en la ANT: cuál es el horario extendido para hacer trámites en esta semana
La entidad retomó todos los servicios, a nivel nacional, luego de problemas con su sistema informático
Durante varias semanas, problemas con el sistema informático AXIS impidió que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) ofreciera sus servicios a nivel nacional.
Esto obligó a que la entidad reagendara turnos de atención e incluso a que amplíe su horario en esta semana, para facilitar la atención de trámites pendientes.
La Dirección de Comunicación de la institución confirmó a EXPRESO que, durante esta semana, las dependencias de la ANT funcionarán de 08:00 a 18:00. Generalmente funcionan hasta las 16:30.
En el caso de los turnos que estaban programados para los días 7, 10 y 11 de noviembre, la ANT informó que los usuarios podrán acercarse en cualquier día de esta semana para ser atendidos.
Trámites que se realizan en la ANT
Cierre vial en carretera La Aurora - T de Salitre: cuándo será y rutas alternasLeer más
Uno de los trámites más requeridos en la ANT es la emisión de licencias, profesionales y no profesionales, por primera vez, así como su renovación.
También se expide el Certificado Único Vehicular, que contiene información sobre el propietario, historial de cambios de dominio, gravámenes y bloqueos.
En la ANT puede tramitar la homologación de vehículos nacionales e importados.
La entidad también se encarga de autorizar el funcionamiento de los 66 centros de Revisión Técnica Vehicular (RTV) que hay en el país.
¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!