La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) retomó la atención luego de que se resolvieron los problemas con su sistema informático AXIS.CORTESÍA DE LA ANT

Atención en la ANT: cuál es el horario extendido para hacer trámites en esta semana

La entidad retomó todos los servicios, a nivel nacional, luego de problemas con su sistema informático

Durante varias semanas, problemas con el sistema informático AXIS impidió que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) ofreciera sus servicios a nivel nacional.

Esto obligó a que la entidad reagendara turnos de atención e incluso a que amplíe su horario en esta semana, para facilitar la atención de trámites pendientes.

La Dirección de Comunicación de la institución confirmó a EXPRESO que, durante esta semana, las dependencias de la ANT funcionarán de 08:00 a 18:00. Generalmente funcionan hasta las 16:30.

En el caso de los turnos que estaban programados para los días 7, 10 y 11 de noviembre, la ANT informó que los usuarios podrán acercarse en cualquier día de esta semana para ser atendidos.

Trámites que se realizan en la ANT

Uno de los trámites más requeridos en la ANT es la emisión de licencias, profesionales y no profesionales, por primera vez, así como su renovación.

También se expide el Certificado Único Vehicular, que contiene información sobre el propietario, historial de cambios de dominio, gravámenes y bloqueos.

En la ANT puede tramitar la homologación de vehículos nacionales e importados.

La entidad también se encarga de autorizar el funcionamiento de los 66 centros de Revisión Técnica Vehicular (RTV) que hay en el país.

