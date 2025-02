Muere una de las víctimas del ataque armado en el puente de la Unidad Nacional

El crimen se registró la tarde de este 17 de febrero. La víctima no tenía antecedentes penales

El escenario cambió en cuestión de minutos. Hasta cerca de las 16:30 de este 17 de febrero, la información sobre el tiroteo registrado en el puente de la Unidad Nacional indicaba que había dos personas heridas. Sin embargo, media hora más tarde se confirmó que una de las víctimas había fallecido.

Detalles del incidente

Según informó el coronel Freddy Osorio, jefe del distrito Samborondón, un hombre y una mujer fueron baleados mientras se trasladaban en un vehículo Skoda de color plateado la tarde de este 17 de febrero. Ellos, que circulaban por el tramo del puente en sentido Durán - Samborondón, habrían sido interceptados por sujetos a bordo de otro vehículo que dispararon directamente a la ventana y la carrocería del conductor del automotor.

“No tienen antecedentes penales y el carro tampoco ha sido reportado como robado”, comentó el coronel Osorio sobre las investigaciones. Él recalcó que ambas personas fueron trasladadas a una casa de salud en Durán, localidad cercana al sitio del ataque, para recibir atención. Sin embargo, 30 minutos más tarde, fuentes policiales confirmaron a EXPRESO que el hombre había fallecido, mientras que la mujer se encontraba estable luego de ser auxiliada por una herida en la pierna.

Fuerte ataque armado en el puente de la Unidad Nacional. https://t.co/laQHcD1sd0 pic.twitter.com/oyXz4xVEWx — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) February 17, 2025

Impacto en la comunidad

La situación desató una ola de indignación entre los residentes y conductores, quienes no dejaron de expresar su preocupación por la creciente inseguridad que afecta a la región.

Laura Romano, vecina de La Puntilla, reaccionó con desesperación: “Es increíble lo que estamos viviendo. Ya no puedes salir a hacer nada sin miedo. No puedes ir a trabajar o llevar a los niños al colegio sin temor. Es una situación que nos está agobiando. Alguien tiene que tomar acción, porque no podemos seguir viviendo así”.

Por su parte, Carolina Estrella, quien también reside en La Puntilla, expresó su angustia, catalogando de insostenible la crisis que se está viviendo. “Es insostenible, estoy considerando irme del país. Todos los días hay muertes, y no solo en las calles, también en las ciudadelas cerradas, como pasó recién en Ciudad Celeste; en los puentes, en el mar... La violencia está por todos lados. La situación ya no da más”, sentenció.

