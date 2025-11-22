Expreso
Ilustración de IA. El operativo dejó cuatro detenidosIlustración referencial / GROK

Asesinato en el centro de Guayaquil deja cuatro detenidos tras operativos

Los agentes allanaron dos casas en el sector de Antepara. Hallaron un arma y 42 cartuchos

Cuatro personas fueron aprehendidas este sábado 22 de noviembre en el sector de la calle Antepara, en el centro de Guayaquil, tras un operativo ejecutado por la Policía Nacional. La intervención se dio en respuesta inmediata a una muerte violenta registrada minutos antes en la zona, donde una víctima falleció a causa de múltiples impactos de bala.

¿Cómo se produjo la captura de los sospechosos?

Tras reportarse las detonaciones y confirmarse el deceso de la víctima en la vía pública, unidades del eje investigativo desplegaron un operativo de búsqueda en el distrito. 

Según información preliminar de la institución del orden, las labores de inteligencia permitieron ubicar rápidamente a los presuntos implicados, quienes se habían refugiado en viviendas cercanas.

Durante la incursión en los domicilios allanados, los agentes fijaron y levantaron varios indicios asociativos que vincularían a los detenidos con el ataque armado. Entre lo incautado figura el armamento que, presumiblemente, se utilizó para acabar con la vida de la víctima.

  • 1 arma de fuego.
  • 42 cartuchos (munición sin percutir).
  • 1 motocicleta (vehículo presuntamente usado para la movilidad del ataque).
  • 9 terminales móviles (celulares que entrarán a cadena de custodia para peritaje).

Los cuatro aprehendidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia para la respectiva audiencia de formulación de cargos, mientras que las evidencias ingresaron al Centro de Acopio de Indicios y Evidencias (CAIE).

