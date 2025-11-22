Asesinato en el centro de Guayaquil deja cuatro detenidos tras operativos

Los agentes allanaron dos casas en el sector de Antepara. Hallaron un arma y 42 cartuchos

Cuatro personas fueron aprehendidas este sábado 22 de noviembre en el sector de la calle Antepara, en el centro de Guayaquil, tras un operativo ejecutado por la Policía Nacional. La intervención se dio en respuesta inmediata a una muerte violenta registrada minutos antes en la zona, donde una víctima falleció a causa de múltiples impactos de bala.

RELACIONADAS Caen dos sospechosos tras forzar un local en la zona dental de la Kennedy

La calle Panamá espantó al miedo y revivió en la noche con salsa al aire libre Leer más

¿Cómo se produjo la captura de los sospechosos?

Tras reportarse las detonaciones y confirmarse el deceso de la víctima en la vía pública, unidades del eje investigativo desplegaron un operativo de búsqueda en el distrito.

Según información preliminar de la institución del orden, las labores de inteligencia permitieron ubicar rápidamente a los presuntos implicados, quienes se habían refugiado en viviendas cercanas.

APREHENDIMOS A 4 VINCULADOS EN UNA MUERTE VIOLENTA EN GUAYAQUIL



Tras reportarse un hecho violento, donde una persona falleció producto de impactos de arma de fuego en el sector de Antepara, #GYE, nuestras unidades policiales realizaron acciones investigativas que permitieron… pic.twitter.com/xo6IFHSDMJ — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) November 22, 2025

Durante la incursión en los domicilios allanados, los agentes fijaron y levantaron varios indicios asociativos que vincularían a los detenidos con el ataque armado. Entre lo incautado figura el armamento que, presumiblemente, se utilizó para acabar con la vida de la víctima.

1 arma de fuego.

42 cartuchos (munición sin percutir).

1 motocicleta (vehículo presuntamente usado para la movilidad del ataque).

9 terminales móviles (celulares que entrarán a cadena de custodia para peritaje).

Los cuatro aprehendidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia para la respectiva audiencia de formulación de cargos, mientras que las evidencias ingresaron al Centro de Acopio de Indicios y Evidencias (CAIE).

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!