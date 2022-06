Asesinan a tiros a conductor de un expreso escolar

Más de ocho tiros acabaron con la vida del conductor de un expreso escolar en la parroquia Pascuales de Guayaquil. El crimen ocurrió aproximadamente a las 05:30 de este miércoles 1 de junio.

La víctima, quien ha sido identificada como Bolivar Soriano, de 42 años, había salido de su domicilio para recoger el bus escolar donde realiza la movilización a estudiantes de un establecimiento educativo de la ciudad.

Una tía del fallecido contó que los delincuentes no se le sustrajeron el teléfono celular por lo que presume que el crimen no se habría producido por robarle.

"Para que le hayan dado tantos tiros, no me me parece que sea un robo, ahí tiene el celular. Hace pocos días había visto un robo y no se si lo vieron y lo estaban cazando. Le dije para qué se pone a ver eso", expresó llorando la allegada del occiso.

El cuerpo de Soriano quedó tendido sobre la vereda. Personal de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida y Muertes Violentas llegaron al sitio para recabar indicios que ayuden a dar con los responsables de este nuevo hecho de sangre con los que la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) ya suma 578 muertes violentas.

La inseguridad en Guayaquil está imparable. La semana pasada, un estudiante fue herido dentro de un expreso escolar cuando los delincuentes subieron para robarle su teléfono celular. Días antes, otro expreso escolar fue víctima de los hampones, quienes se llevaron hasta las mochilas de los alumnos.