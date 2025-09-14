Asaltan móvil que iba a transmitir partido de Liga Pro en la vía a El Triunfo

El presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loor, contó detalles. Está en duda la transmisión del partido en Ambato

La móvil llevaba los equipos de transmisión para el partido en Ambato.

La violencia en Ecuador volvió a golpear, esta vez al corazón del deporte. La madrugada de este domingo, un vehículo móvil de transmisión que se dirigía hacia Ambato fue asaltado y robado en la carretera, a la altura de El Triunfo, en la provincia del Guayas.

El hecho fue confirmado por Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Pro, a través de su cuenta en la red social X.

“Me informan que a la altura de El Triunfo lamentablemente la móvil que viajaba para transmitir el partido en Ambato ha sido asaltada y robada en su totalidad”, publicó el dirigente.

Según Loor, la transmisión del encuentro se encuentra en riesgo, aunque no está descartada por completo. “Esta desgracia hace muy complicado que se pueda llegar a transmitir ese partido. Estamos buscando soluciones inmediatas. Los mantendremos informados”, agregó.

El partido afectado corresponde al choque entre Técnico Universitario de Ambato y Deportivo Cuenca, programado para este domingo 14 de septiembre a las 14:00 en el estadio Bellavista.

La inseguridad toca al fútbol

El ataque no solo compromete la cobertura del campeonato ecuatoriano, sino que refleja cómo la ola de violencia ha sobrepasado todas las fronteras. Lo que antes afectaba principalmente a negocios, transportistas y ciudadanos de a pie, ahora alcanza también al espectáculo deportivo más seguido del país: el fútbol.

El robo ocurrió en una de las vías más transitadas del Ecuador, que conecta la Costa con la Sierra, y donde transportistas denuncian de manera reiterada asaltos, bloqueos y presencia de grupos delictivos. El Triunfo se suma así a los puntos críticos de inseguridad en las carreteras nacionales.

Más allá del balompié, este hecho abre un debate urgente sobre el impacto de la violencia en la imagen internacional del país. El deporte solía representar un espacio de unión y distracción frente a la crisis social, pero los hechos recientes evidencian que ni siquiera este terreno se libra del deterioro de la seguridad en Ecuador.

