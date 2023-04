El arte que cautiva a los más jóvenes. La excentricidad, lo punk y la pintura abstracta o las expresiones sin censura, están entre los gustos principales que atesoran las nuevas generaciones. Sin embargo en Guayaquil, los espacios que den luz verde a este tipo de cultura suelen ser limitados o no tienen una agenda que se ajuste a la moda.

'Tropos del Desarraigo' abrió sus puertas en el Museo Municipal de Guayaquil Leer más

Prevalece la monotonía, alertan. Y esto, sumado a la falta de espacios promocionados por el Municipio o el Gobierno, los empuja a buscar sitios recónditos para “respirar arte”. Que por suerte, coinciden los entrevistados con EXPRESO, los hay. Así sean unos cuantos.

Ese es el caso de Estudio Ochoa, de Daniel Ochoa, que se encuentra ubicado en Urdesa Central. A simple vista parece una casa como cualquier otra del vecindario, pero una vez que entras por la puerta principal y ves el interior del sitio lo primero con lo que te topas es con un cuarto amplio lleno de dibujos y cuadros, pero este panorama cambia constantemente.

En un momento han sido cuadros los expuestos, en otro fueron hojas con ilustraciones, y también se han presentado tatuadores con sus minipuestos los que han llegado a Estudio Ochoa.

Los ‘Incaducables’ vuelven a las tablas de La Puntilla Leer más

Para Daniel, este espacio nace como parte de su trabajo, pero también como un rincón para expandir los horizontes de más artistas y como un punto de entretenimiento para la población, siendo aquellos entre 20 y 30 años los que más asisten a los eventos que se hacen en esta casa, sea agendando una visita o asistiendo a los encuentros que se dan allí.

“En el lado de Guayarte que mira hacia la Carlos Julio Arosemena, en Guayaquil, o en el Buijo Histórico, en La Puntilla (Samborondón), hay espacio para las bandas. Aún así siento que hace falta más lugares y apertura por parte de las autoridades para estas actividades”, comenta Julián Palacios, de 23 años, y quien gusta de este tipo de expresiones ligadas a la música y el escenario.

La música y espacios de arte distintos me atraen; más que nada aquellos que son una crítica a nuestra sociedad. Andrés Benítez, ciudadano

“El punk es mi ‘trip’ y los rockbars como Kruger, o en Atrako, presentan siempre a bandas viejas o nuevas, pero que van ligadas a mis gustos y es chévere que no solo da espacio a disfrutar de lo que me gusta, sino que también me da espacio a conocer a personas que comparten mis gustos y así puedo ganar amigos”, destaca.

La Puntilla es la sede de una obra teatral inspirada en la Semana Mayor Leer más

Uno de estos rincones ‘ocultos’ para la música es Atrako, que antes estaba ubicado en el corazón de Guayaquil y ahora está en proceso de cambio en la ciudadela Nueva Kennedy.

Estaba ubicado en la zona rosa, junto a la parada de la metrovía Jardines del Malecón, en un edificio de varios pisos. En el primero estaba Atrako. A primera vista parece un complejo residencial cualquiera, pero una vez dentro es indudable que se trata de un estudio de grabación y un lugar para escuchar bandas y tocar.

Onder. Este espacio guayaquileño da cabida a diversos tipos de actividades. Miguel Canales / EXPRESO

Atrako comenzó a funcionar desde 2009 como un estudio de grabación, pero para 2020 Manuel Carvajal, fundador, optó por darle un segundo uso, el de un escenario musical para las bandas nuevas y viejas que buscan dar a conocer sus nuevas canciones o álbumes, y así expandir el catálogo artístico de la ciudad.

El Salón de la Mujer abre su nueva edición con una gran exposición Leer más

Catálogo que a juicio de Anirys Sabgay, de 22 años, somera en la escena artística de Guayaquil, hace falta promover.

“No voy a muchos de estos lugares, no porque no quiera, sino porque no conozco suficientes... Y son propuestas de lugares que quiero ir y he asistido, pero pocos, solo porque mis amigos me invitan”, comenta.

No asisto a muchos de estos espacios, no porque no quiero, sino porque a veces es difícil encontrarlos con facilidad. Son pocos.

Anirys Sabgay, ciudadana

Sin embargo para Sabgay estos ambientes que rodean a estas escenas artísticas son interesantes y novedosas, y más que nada, un imán para las nuevas generaciones y jóvenes artistas.

Asimismo, Roland Aguirre, de 27 años, considera que estos ‘puntos ocultos’ son interesantes, pues muchas de las ideas y conceptos mostrados en estas exposiciones, actuaciones o presentaciones de bandas, se ajustan a sus gustos de la nueva generación.

Urdesa. Hay artistas que usan sus hogares para exponer sus obras y murales. Estudio Ochoa es un ejemplo. Christian Vásconez / EXPRESO

“A veces la sexualidad es un tabú del cual los mayores no hablan y hay exposiciones que retratan esto sin censura o tapujos. O música que busca criticar a la sociedad, aunque eso siempre se ha dado, verlo de bandas nuevas y con gente joven en un ambiente que nos atrae genera más unión y da cabida a que surjan más ideas afines, que es lo importante como sociedad”, alega.

La casa más angosta de la ciudad está en el centro Leer más

Estos centros nacen como un espacio para la promoción de los artistas en lugares que a simple vista ni se imaginaría que son un centro para promoción de pinturas, actuación o música. Como Taller Maldonado; Espacio Onder, ubicado en las calles Juan de Mendiburu y General Córdova, que está enfocado en dictar talleres para artistas y jóvenes aspirantes; o HIFA Casa Creativa, que es precisamente uno de los espacios independientes más jóvenes del panorama de las artes visuales de Guayaquil y que fue abierto a fines de agosto de 2022. El sitio, como el resto, busca ubicarse como una alternativa para exposiciones, pero también para otros tipos de actividades culturales.

Todos estos son lugares de entretenimiento y promoción cultural en espacios pequeños; que, en algunos casos, no están disponibles al público todos los días. Hay quienes agendan visitas a los talleres de artistas que usan sus propios hogares como centros de exposición, como Estudio Ochoa, o espacios como Atrako e HIFA, que pueden al mes llegar a tener dentro de sus premisas de dos a cuatros exposiciones de arte o presentaciones de bandas.

Aforo Los espacios para estos centros dan para que lleguen entre 10 personas en ciertos puntos, y otros tienen capacidad para recibir hasta 60 personas por evento.



Siendo espacios como estos, una propuesta más ‘personal y privada’, atrayendo a los más jóvenes con sus estilos punk y alternativos al arte expuesto en museos o exhibiciones realizadas por las autoridades locales.

“Hay más espacios, pero falta disciplina

Este tipo de ‘arte oculto’ o que no es tan conocido al público ha cautivado al público joven con sus propuestas punk, urbana y críticas contra sistema social y de gobierno.

Ser o no ser, los calvarios del actor Leer más

Para María Fernanda López, profesora de posgrado de gestión cultural y arte urbana en la Universidad Salesiana y de la Universidad de las Artes de Guayaquil, la presencia de estos puntos culturales han crecido en la ciudad de forma considerable. Pero añade que a varios de estos modelos les faltan dos elementos clave aún, disciplina y rigurosidad.

“Han crecido, y eso es importante, que no solo se muestre lo hegemónico o elitista, y que también se muestre lo punk, el arte urbano. Pero todo esto necesita un mejor tratamiento para que no se queden en el estereotipo de que este arte independiente solo se lo vea con el estereotipo de que está mal hecho y es de bajo costo y calidad. Por eso insisto en la necesidad de ser riguroso con estos trabajos”, señala López.

Quien también nombra proyectos como EXPLORAR, que han sido independientes, pero que han mostrado crecimiento y calidad en sus exposiciones, como ejemplo de lo que se debe aspirar.