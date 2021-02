La Armada iniciará proceso de reclutamiento para oficiales

La Armada Nacional informó que en las primeras semanas de marzo iniciará el proceso de reclutamiento de profesionales que quieran formar parte de la institución como oficiales o tripulantes especialistas.

De acuerdo con el Calm John Merlo León, director general de Talento Humano de la Armada, el aspirante a oficial deberá contar con un título superior de tercer nivel debidamente registrado por la Senescyt en alguna de las siguientes carreras: Medicina, Jurisprudencia, Comunicación Social, Arquitectura, Ingeniería Civil, o Administración con mención en Talento Humano.

Asimismo, el aspirante a tripulante debe poseer un título profesional técnico o tecnológico, ya sea en: Sanidad, Administración, Abastecimientos, Informática, o Conducción de vehículos pesados. Para iniciar el proceso de postulación, los interesados tendrán que ingresar a la página web oficial de la Armada: https://reclutamiento.armada.mil.ec/

En la página web de la Armada está el prospecto de admisión. El aspirante debe descargarlo y llenar todos los anexos que se incluye. Una vez llenados los documentos y legalizados, esa carpeta es presentada en Dirección de Reclutamiento de la Armada, que se encuentra en la Base Naval Norte, en Guayaquil John Merlo, director general de Talento Humano de la Armada

No obstante, aclara que, luego de la entrega y selección de carpetas en el mes de marzo, este proceso continúa con otras fases que los aspirantes deberán ir superando para lograr ingresar, como es la evaluación psicológica, física, médica y académica.

“Estas cuatro etapas de evaluación tienen también su puntaje. A eso se suma una entrevista personal que se le hace en la parte final a los aspirantes que han pasado toda esta evaluación, y luego se determina, en base al número de cupos existentes, la ubicación de cada uno y la nominación a los que han alcanzado los más altos puntajes. Eso deberíamos estar terminando no más allá del mes de junio”, señala.

Además, indica que “el único valor que cancela el aspirante a guardiamarina o grumete es para la elaboración de su ficha médica”, puesto que es realizada en laboratorios especializados. “Ese costo está en aproximadamente 400 dólares”, puntualizó.

El número de cupos disponibles será anunciado en los próximos días ya que, debido a la pandemia, “el 2020 fue un año atípico y el proceso quedó a medio culminar”, por lo que unirán “los dos llamamientos: del año 2020 y 2021”, y esperan definir un número que sea manejable para las escuelas. “Estamos hablando de alrededor de 15 cupos para oficiales y un número no mayor a 75 tripulantes”.

La formación militar de los seleccionados para oficiales se realizará en la Escuela Superior Naval ‘Rafael Morán Valverde’ por un lapso de 6 meses, con lo cual obtendrán el grado de ‘Teniente de Fragata’; mientras que los aspirantes a tripulantes se prepararán por 9 meses en la Escuela de Grumetes ‘Contramaestre Juan Suárez’ y recibirán el grado de ‘Marinero Especialista’. Ambas escuelas se ubican la Base Naval de Salinas.

Una vez que terminan su proceso de militarización ingresarán dentro del escalafón de Fuerzas Armadas y tienen las mismas prerrogativas del resto de oficiales, con la diferencia que son oficiales no de armas sino que son oficiales especialistas, es decir, orientados a su área de competencias que les dio su título profesional, recalca Merlo.

“Lo que nosotros buscamos es que ese profesional que ingresa a Fuerzas Armadas entre con una vocación de servicio a la Patria, de ser garante de la soberanía y de la integridad territorial, de velar por los intereses marítimos del país, y desde su puesto de trabajo ser un miembro más que esté listo y preparado ante cualquier requerimiento de emergencia nacional”, añade.

Requisitos para especialistas

1. Ser ecuatoriano por nacimiento de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador (Art. 7).

2. Estatura mínima descalzo: 160 cm mujeres, 165 cm hombres.

3. Ser mayor de edad hasta los 35 años 0 meses 0 días (calculados a la fecha de ingreso, a las Escuelas de Formación).

4. Los aspirantes a Guardiamarinas o Grumetes Especialistas se registrarán en el sistema al proceso al cual deseen postular (oficial o tropa).

5. Acreditar condiciones médicas, psicológicas, académicas y físicas que le permitan someterse al régimen de formación militar.

6. Para los aspirantes a Guardiamarinas Especialistas, poseer título superior de tercer nivel en los Institutos de Educación Superior, reconocidos legalmente por el Estado y registrado en la Senescyt.

7. Para los aspirantes a Grumetes Especialistas, poseer título Técnico Superior o Tecnológico en Institutos reconocidos legalmente por el Estado y registrado en la Senescyt.

8. No haber sido dado de baja del servicio activo de acuerdo a la reglamentación vigentes de las Escuelas de Formación de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o Comisión de Tránsito del Ecuador.

9. No se considerarán reingresos para los ex Guardiamarinas y ex Grumetes que hayan sido dados de bajas de las Escuelas de Formación Militar o Policial por mala conducta, por falta de adaptación a la vida militar aplicable en las tres Fuerzas o por ingresar con documentación adulterada o forjada debidamente comprobada, sin perjuicio a las acciones legales a que hubiere lugar.

10. Los aspirantes a Guardiamarinas y Grumetes durante el primer período académico de formación naval militar, que hayan sido dados de baja de acuerdo a la directiva DIEDMIL vigente, se someterán a un nuevo proceso de reclutamiento.