Otro árbol caído en Guayaquil. Esta vez el hecho se registró en la intersección de Alejo Lascano y José Mascote, en el centro, donde la especie se levantaba en una de las jardineras del lugar. Las hojas y ramas quedaron esparcidas sobre la calzada.

Frente a ello, personal del Equipo de Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN) acudió al sitio este jueves 7 de abril, para evaluar la situación y “analizar las necesidades”, pero no se conocieron más detalles sobre el motivo de la caída del árbol y si causó algún perjuicio.

Equipo EDAN de @cscgye evaluó daños y analizó necesidades por árbol caído ubicada en Alejo Lascano y José Mascote. Trabajamos #PorTuSeguridad. pic.twitter.com/HS8saXE8xM — CSCG (@cscgye) April 7, 2022

Este caso se suma a los otros árboles que también cayeron en diferentes sectores de la urbe, ya sea por las fuertes lluvias o por alguna enfermedad, como por ejemplo la plaga de la cochinilla, entre otros motivos.

De acuerdo con la cuenta de Twitter de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), se reportan al menos 19 árboles que cayeron durante el mes de marzo anterior.

Para ciudadanos consultados como Eryc González, residente de Urdesa, hace falta un mejor plan de cuidado a las especies arbóreas, sobre todo porque estos casos se repiten. “En Urdesa no he conocido de casos así, pero en la vía a la costa y en avenidas como la Terminal Terrestre-Pascuales, he visto que algunos están inclinados”, advierte.

