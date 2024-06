Álvarez anuncia que los metropolitanos dirigirán el tráfico desde julio

En abril pasado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ya se refirió al hecho de que los agentes metropolitanos, ante la falta de vigilantes de tránsito, se capacitarían y cumplirían también con esta labor. Este 26 de junio, durante el enlace radial de cada miércoles, volvió a poner el tema sobre la mesa. Que los agentes metropolitanos serán todólogos, dijo. Que cubrirán las necesidades que haga falta.

A partir de julio, Guayaquil contará con cerca de 1.500 agentes metropolitanos que se unirán a diferentes tipos de controles en las vías.

“El agente metropolitano deberá ser como un todólogo, así que vamos a verlos en las calles dirigiendo el tránsito. Ellos se sumarán a toda la estructura de Segura EP, que están a disposición del Gobierno central”, adelantó Alvarez.; que aseguró que hoy el control de las calles está a cargo de la ATM y la CTE, que mantiene un convenio para dar apoyo en 38 puntos. Pese a ello, ha denunciado la ciudadanía en repetidas ocasiones, su presencia es insuficiente.

Francisco de Orellana. De lunes a viernes, entre las 18:00 y las 20:00, al menos, este es el panorama en la arteria del norte. Archivo

Que pasadas las 18:00 no los ven dirigiendo el tránsito, han criticado. "Los agentes de la ATM tienen trabajos de oficina y por eso, cada tarde y noche, entre las 18:00 y las 20:00, el Puerto Principal es un completo caos. Nos perdemos una hora como mínimo atascados en las vías. Guayaquil requiere de más personal, pero no mañana sino hoy porque insostenible ya conducir por las vías como lo hacemos ahora. Es horrible", señaló Jonathan Soria, conductor que habita en la décima etapa de la Alborada y a diario, asegura, se queda estancado en la avenida Francisco de Orellana, una de las más congestionadas de la ciudad.

Cuando se han reportado los apagones, en Guayaquil algunos agentes metropolitanos han dado apoyo a la ATM. Cortesía

Para Soria que ahora los metropolitanos ejerzan el rol de agentes de tránsito será viable siempre y cuando reciban la planificación adecuada.

"No porque se necesite de personal vemos a poner a cualquier persona a que nos dirija. De por sí ahora hay agentes que complican aún más el tráfico y no logran desatascar a la ciudad. Quizás porque no están del todo capacitados. Cuidado. No queremos que ahora por ser "todólogos" todo ese caos que ya experimentamos se torne peor", alertó.

De forma similar opinó Washington Maridueña, quien habita en la ciudadela Samanes; que hizo hincapié en que su accionar sea el correcto para evitar los conflictos viales que hoy se evidencias en las principales arterias de la ciudad. "En Urdesa, por ejemplo, a veces hay dos o tres agentes en el mismo punto o cerca, y cuando uno nos dice que avancemos, el otro se lo dice a los conductores a su cargo también, y al final escapamos de chocar todos. He sido testigo de ello no una vez, sino varias. Y no solo en Urdesa, sino también en la Francisco de Orellana, la avenida Juan Tanca Marengo, de Las Américas, la Domingo Comín... En fin, la situación se ha repetido", alertó.

