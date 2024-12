Aquiles Álvarez: "Me tenían pijama en La Roca, por supuesto"

En un enlace radial transmitido este miércoles 18 de diciembre de 2024, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, abordó las tensiones recientes con el gobierno de Daniel Noboa, expresando su descontento y defendiendo su inocencia frente a las acusaciones.

Álvarez manifestó sentirse perseguido por el gobierno, afirmando que "me tenían pijama en La Roca, por supuesto", haciendo alusión a que su estatus como alcalde no debería ser motivo de inmunidad pero sí de un correcto proceso legal. Agregó que, pese a las dificultades, no ha renunciado a su cargo y mantiene su posición firme.

Su discurso se tornó más intenso cuando tocó el tema de las acusaciones legales en su contra, particularmente sobre la comercialización ilícita de combustible, que durante una audiencia, alegó, fue cambiado abruptamente a contrabando en fronteras. Álvarez retó a las autoridades: "Yo no tengo gasolineras en fronteras y las afiliadas no son mías; vayan, investiguen".

Crítica a la política del 'nuevo Ecuador'

Profundizando en su discurso, Aquiles Álvarez criticó lo que él considera son fallos en la actual administración. Describió al grupo del gobierno de Noboa como un "arroz con mango" y que "reciclado lo peor".

#AHORA | #CasoTripleA: se reinstala la audiencia de formulación de cargos contra 5 personas naturales y 5 jurídicas por presunto almacenamiento, comercialización o distribución ilegal de #Hidrocarburos. Las defensas se pronunciarán sobre las medidas pedidas por #FiscalíaEc. pic.twitter.com/dj49rUglKW — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 16, 2024

El alcalde también expresó su decepción sobre las oportunidades perdidas por la actual administración, señalando que era una oportunidad histórica para que "un joven marque un nuevo Ecuador" pero, en su opinión, el país sigue estancado en prácticas del pasado, en un "Ecuador prehistórico".

