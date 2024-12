Aquiles Álvarez y un listado de deudas pendientes por resolver

Más de un año y medio de nueva gestión municipal y perdura un listado de deudas pendientes por zanjar. Las riendas de Guayaquil las sostiene el alcalde Aquiles Álvarez, quien cierra el 2024 alegando obras emblemáticas, proyectos que faltan por concretarse, y más de una polémica en redes sociales. Y da igual si es con sus mandantes o con el Gobierno de Daniel Noboa.

La ciudad tiene males que aún no hallan solución, entre los que destacan la contaminación, la informalidad desmesurada y ordenanzas que quedan en letra muerta. Los dolores de cabeza azotan a los que viven en barrios y a urbanizaciones. A esto se suma que, en los últimos meses, se ha recrudecido el abatimiento ciudadano por la ola delictiva, que tampoco ha sido frenada.

Al recorrer el centro es evidente que faltan decisiones para erradicar el descontrol. La intersección de Pedro Moncayo y Ayacucho, por ejemplo, tiene algunos carriles, pero decenas de vendedores irregulares se han tomado un carril por donde debe pasar la Metrovía. Ahí hay de todo, desde prendas de vestir, suplementos, hasta artefactos. La vía es una feria.

El comercio abunda pese a normativas de comerciantes

Un escenario similar se observa en la popular zona de la Bahía. Al ser diciembre el mes más caliente para las ventas, el comercio formal se conjuga con vendedores que hasta ocupan los carteles de las asociaciones de comerciantes minoristas en la que se expresa la prohibición por ordenanza municipal que se estacionen otros vendedores, así como carretas. Estos elementos incluso sirven para colgar diferentes productos.

Por esto es que la Bahía grita por control; su gente lo exige. En medio de este panorama hay algunos que se sienten frustrados por ver cómo aumenta la delincuencia, la llegada de más comerciantes, mientras que los esfuerzos municipales no reflejan mejoras. “Usted ve a los metropolitanos dando vueltas, las camionetas parqueadas y el control no hay. Uno mismo debe ejercerlo y lo peor es que la Bahía está tan saturada que ya no hay ni paso, es lamentable que la planificación del Municipio, los concejales no atiendan a esta zona”, opina Carlos Gómez, trabajador de una empresa textil.

Panorama. Estas escenas se multiplican en la ciudad: la contaminación por buses urbanos. FREDDY RODRIGUEZ

Carolina Macías reside en uno de los edificios de la zona y, además del descontrol o bulla, le irrita observar los “cerros de basura” que quedan cuando el sol se va en las esquinas de vías como la Olmedo, Eloy Alfaro o la Chile. Aunque reconoce que esa tarea tiene gran peso de la ciudadanía, sentencia que ya es momento de sanciones severas y cita el rol de las normativas. “El centro cada vez está más puerco y sin vida de noche. Al alcalde le digo: ponga en marcha proyectos, límpielo totalmente, ilumínelo, en otras ciudades del mundo el casco central es vivo de noche, pero acá da tristeza”, resumió la joven.

Contaminación por buses

Hay mucho qué contar en el centro. Ahora, en la calle Rumichaca, el sol tosta a más de uno y una nube negra, que se despide de los buses urbanos que por ahí pasan, envuelve a los ciudadanos que están parados en la intersección con la 9 de Octubre. Suerte tienen los que llevan una toalla y se tapan sus narices. Este punto no solo sufre de una alta contaminación acústica, sino también de este humo negro que Guayaquil espera erradicar. Quienes esperan las unidades padecen a diario esta contaminación. Están hartos. Así lo expresa Gonzalo Pinargote, quien toma un bus desde ese punto al norte. “Lastimosamente mucha gente se ha acostumbrado a esto y las autoridades de tránsito se hacen los ciegos. Yo pregunto, ¿hasta cuándo la ciudad tolera estas unidades? Y así quieren aumentar los pasajes, es una locura”, cuestiona el ciudadano, mientras otras personas cercanas a él asienten.

Este no es el único punto de la ciudad en el que se refleja el incómodo paso de buses dejando contaminación en el aire. En la avenida San Jorge, en el corazón de la ciudadela Kennedy, hay residentes que se muestran descontentos por, además, la competencia de algunas unidades ocasionando un escenario caótico donde se conjuga el fuerte ruido y tráfico.

Los desechos son una constante en la ciudad. Ya lo reconoció el Municipio: 4,500 toneladas diarias de basura se recogen, por lo que hay zonas en las que falta conciencia ciudadana y redoblar la gestión municipal. En Samanes 4, por ejemplo, Carmen Suárez, moradora, responsabiliza a sus malos vecinos de ensuciar su ciudadela. “La gente no tiene cultura y espero que las sanciones sean fuertes, es la única manera de solucionar esto que lleva años, después nos quejamos que nos inundamos”.

Norma. La urbe tiene una ordenanza por el uso de la bicicleta, pero las ciclovías no son respetadas. FREDDY RODRIGUEZ

En un recorrido por algunas zonas de la urbe se constató que hay tachos de basura en óptimo estado, pero otros que no sirven y, en el peor de los casos, se los han sustraído.

¿Todas las vallas de Guayaquil están regularizadas?

Aquiles Álvarez y su equipo, pese a las iniciativas de las reformas a la normativa, enfrenta una situación que perdura por años y que continúa haciendo ruido: las vallas irregulares. Durante estas últimas semanas se registran más estructuras con el sello de ‘Suspendida actividad’ y otras que no tienen nada de publicidades o anuncios, pero ahí siguen: plantadas en predios privados o en la vía pública.

Aún no se conoce si la ciudad, finalmente, tiene el 100% de sus vallas regulares, y si ya se ha recaudado todo lo adeudado. Lo que sí se conoce es que se ha dado luz verde para la instalación de vallas tridimensionales, como la de la avenida 9 de Octubre. Sin embargo, la ciudadanía espera por transparencia en cuanto a este y otros sonados casos de más de dos administraciones municipales.

Estructuras. Pese a las reformas de normas, aún hay vallas con el sello de suspensión de actividad. FREDDY RODRIGUEZ

Ya viene el 2025 y, en medio de diferencias entre el Gobierno Central y la Alcaldía, ciudadanos quieren mejores días y que se resuelvan estas y más deudas.

