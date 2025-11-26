Aquiles Álvarez le lanza un nuevo dardo al Sercop: “Tenemos que seguir adelante”

El alcalde de Guayaquil se pronunció sobre los procesos de contratación suspendidos por el ente gubernamental

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, volvió a cuestionar al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y lo acusó de mantener un “patrón” de suspensión de procesos que afecta directamente a la ciudad.

“Avanzando, a pesar de que nos suspenden procesos importantes… ya es un sistema, no solo contra Guayaquil. Mire lo que le han hecho a Quito. Entendería que son temas después del 16 de noviembre, pero tenemos que seguir adelante”, expresó el alcalde durante su enlace radial, la mañana de este miércoles 26 de noviembre.

Álvarez expresó que la situación “cada vez se vuelve más personal” para José Julio Neira, director encargado del Sercop, y advirtió que uno de los sectores más golpeados por esas decisiones es el de comunicación municipal. Según dijo, la suspensión de contratos en áreas que informan sobre obras y servicios termina afectando también a la ciudadanía.

El alcalde también reveló la suspensión del proceso para que el Municipio de Guayaquil importe insulina. "Después de la grave crisis que viven no solo los guayaquileños, los ecuatorianos por el tema de la diabetes, son situaciones que a nosotros sí nos amargan la vida, pero a pesar de eso buscamos seguir adelante.

Álvarez reiteró que la actuación del Sercop no responde a criterios técnicos ni administrativos, sino a "un patrón, no es casualidad". Como ejemplo, mencionó las suspensiones relacionadas con fiestas, la elección de la Reina y contratos de comunicación, insistiendo en el caso de la insulina.

“¿Sí sabe que no hay insulina en el país? ¿Sí sabe lo que contestó el Sercop? Que sí hay. Esa es la desconexión que tienen con la gente que sufre todos los días”, comentó. Según el alcalde, hay ciudadanos que deben viajar a Colombia para encontrar el medicamento y traerlo al país.

El primer personero municipal insistió en que el bloqueo en la importación de insulina es una “burla” para el país. “No puede ser posible que la gente se esté muriendo y no podamos traer insulina. ¿Qué creen? ¿Que nos vamos a ganar un billete trayendo insulina? Hay que ser bien idiota”, fustigó.

Aquiles Álvarez calificó a José Julio Neira como un "enemigo manifiesto de Guayaquil"

Álvarez señaló directamente a José Julio Neira como “un enemigo manifiesto de Guayaquil” y afirmó que su actuación genera cada vez más rechazo. “Cuando uno gobierna, hay equipos que suman y otros que restan. En este caso, al presidente, una persona como el señor Neira solo le genera más odio y más rechazo”, dijo.

Añadió que, pese a haber sustentado todos los requerimientos solicitados por el ente gubernamental, continúan sin respuesta. “Incluso Sercop emitió un oficio para levantar suspensión en un par de procesos y todavía ni siquiera le hacen caso.”, reclamó.

El burgomaestre advirtió que las suspensiones de procesos de contratación podrían intensificarse de cara al año electoral. Aseguró que el Municipio mantiene varios procesos en el portal de Compras Públicas y que teme nuevos intentos por “poner el pie”, no solo evitando adjudicaciones, sino también golpeando el flujo financiero municipal.

“No se dan cuenta de que nosotros, con el respaldo de todos, siempre superamos los problemas y los vamos a superar”, manifestó.

