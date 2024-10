Aquiles Álvarez no invitará a las autoridades del Gobierno a la sesión de octubre

Tensión. La sesión conmemorativa por el 204 aniversario de la Independencia de Guayaquil, que llevará a cabo el Municipio liderado por Aquiles Álvarez el miércoles 9 de octubre, no contará con la presencia de Daniel Noboa, presidente de la República y su equipo, pues el alcalde no les extenderá la invitación.

Así lo dejo claro Álvarez este miércoles 2 de octubre en su tradicional enlace radial y en el que argumentó que "es pública y notoria" la relación que tienen ambas autoridades, y lo lamentó.

"Tampoco puedo ser falso, me persiguen y mi negocio, que me da de comer, está cerrado", contó el funcionario, al precisar que trata de "no mezclar las cosas".

El alcalde reveló, además, que había la propuesta de ejecutar una sola sesión solemne, pero que, acotó, "es difícil" con lo que denominó, una "persecución".

Recientes hechos entre las autoridades

Cabe recordar que la relación entre Álvarez y el Gobierno central se registra desde que el primer edil cuestionara al ministro de Energía en torno a la garantía soberana que solicitó para la construcción del quinto acueducto en zonas del noroeste de Guayaquil.

Otro hecho fue el que antes de las fiestas julianas, oficinas de la empresa del alcalde fueron allanadas.

En el marco de las celebraciones, el alcalde realizó su sesión en el Malecón 2000, cerca del Palacio de Cristal, mientras que el presidente de la Republica, en el parque Forestal, en el sur.

