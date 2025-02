Aquiles Álvarez: "Hay sobreoferta de bus urbano en Guayaquil"

Hay sobreoferta de buses urbanos en Guayaquil, así lo aseguró el alcalde del Puerto Principal, Aquiles Álvarez, durante un enlace radial el 19 de febrero, en el que indicó que cerca de un tercio de las unidades existentes en la urbe deberían salir de circulación.

"En la ciudad hay aproximadamente 2,800 buses urbanos, hay sobreoferta, cuando no debería haber más de 1,900 unidades. Hay que reorganizar las rutas, y del total, 900 deberían salir de circulación, ya que han cumplido su vida útil", aseveró.

No obstante, durante esta intervención radial, el primer edil también reconoció que es necesaria una nueva tarifa para el transporte urbano, pero argumentó que la ciudadanía no está en capacidad de costear un aumento en el pasaje, a menos que haya una motivación para hacerlo, como la renovación de la flota y la incorporación de más comodidades, como aire acondicionado y Wi-Fi.

¿Qué pide la ciudadanía?

Como ya ha contado EXPRESO en diversos reportajes, expertos y ciudadanos han hecho hincapié en la necesidad, no de aumentar la cantidad de unidades, sino de renovar la flota, interconectar las rutas y ofrecer un servicio que respete las reglas de tránsito y a los ciudadanos, ya que las quejas sobre esta última problemática son numerosas.

"Lo que necesita Guayaquil es un cambio total de la flota; en los buses hay asientos en mal estado, puertas que no funcionan y los conductores no respetan ni a los peatones ni a los otros conductores, ya que comienzan a competir entre ellos, poniendo a todos en riesgo. Necesitan no solo retirar vehículos en mal estado, sino también conductores irresponsables", comenta el ciudadano Gabriel Áviles.

Asimismo, el guayaquileño Ignacio Cruz considera que se debe reorganizar todo el sistema, comenzando con las rutas. "Muchas veces debo tomar más de un bus para llegar a mi destino; es un gasto excesivo y mi segunda parada no está tan lejos, pero debido al terreno, debo ir en bus. Deberían haber rutas más extensas que me dejen más cerca de mi destino".

