Aquiles Álvarez critica a funcionarios municipales por el estado de Guayarte

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, expresó su molestia durante la sesión del Concejo Cantonal por la situación en la Plaza Guayarte y señaló a funcionarios municipales como responsables del retraso en los avances del proyecto.

Durante la sesión del Concejo Cantonal de Guayaquil de este viernes 4 de abril de 2025, el alcalde Aquiles Álvarez manifestó su inconformidad con el estado actual de la Plaza Guayarte. Según el burgomaestre, los retrasos en la gestión del proyecto se deben a la falta de eficiencia de ciertos funcionarios municipales.

El debate surgió cuando se abordó el cuarto punto del orden del día, relacionado con el primer debate de la ordenanza que regulará el arrendamiento de locales comerciales en Plaza Guayarte.

"No estoy contento", afirmó Álvarez

Álvarez fue contundente al referirse a la falta de avances:

"No estoy tan feliz con cómo tenemos Guayarte. No hemos avanzado con el UMD. Entre papeleo, vagos y vagos que no pasan los papeles rápidos, no hemos podido avanzar con el UMD en Urdesa" , dijo el alcalde.

Además, criticó la actitud de algunos funcionarios municipales:

"Están con el sueldo, rascándose la barriga. Están en el mismo edificio, duermen el sueño eterno y no estoy contento" , agregó.

El alcalde advirtió que la próxima semana revelará en sesión del Concejo los nombres de los funcionarios que, según él, han frenado el desarrollo del proyecto.

