Álvarez confirma que no será candidato a la Presidencia: "digan lo que digan"

Durante su rutinario enlace de los miércoles, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, se refirió este 15 de agosto de 2024 sobre los rumores de una posible candidatura suya a la Presidencia de la República, que le implicaría renunciar como burgomaestre del Puerto Principal.

"Son cosas que se escuchan, yo la verdad me río", expresaba Álvarez en la cabina de radio KCH, mientras aseguraba que "la gente no analiza a veces (...) sería una falta de respeto para los guayaquileños. Digan lo que digan, no vamos a hacer candidatos a nada".

No importa lo que digan las redes (...) estoy enamoradísimo más de mi ciudad, de todo lo que se viene" Aquiles Álvarez Alcalde de Guayaquil

En la entrevista, Álvarez también se refirió a las obras que el cabildo porteño tiene pendientes de inaugurar desde la administración anterior, como el paso a desnivel de la avenida Juan Tanca Marengo, solución vial a la que calificó de quimera y "que se convirtió en una pesadilla", debido a los constantes atrasos en su construcción, que inició en diciembre de 2021 con un plazo máximo de 18 meses de ejecución. Álvarez no dudó en agregarle una nueva fecha a la culminación de esta infraestructura: prevé inaugurarla en septiembre de 2024.

Pese a las críticas que ha recibido por la dilatación de las obras, el burgomaestre electo por la Revolución Ciudadana confesó que "no importa lo que digan las redes (...) estoy enamoradísimo más de mi ciudad, de todo lo que se viene", detallando una serie de proyectos que constan en la planificación municipal, mismos que tampoco han podido esquivar los aplazamientos, entre estos la troncal 4 de la Metrovía, cuya operatividad se garantizó, en reiteradas intervenciones de Álvarez, para las fiestas julianas de 2024.

Te puede interesar: Descartan que la troncal 4 de la Metrovía pueda rodar para octubre en Guayaquil

Elecciones en Venezuela

En la recta final del enlace radial, Álvarez fue increpado para dar su opinión sobre la situación política en la nación dirigida por Nicolás Maduro; sentenció que no tiene nada que opinar: "Que en Venezuela pase lo que tiene que pasar, que decidan los que tengan que decidir, sinceramente es un tema que ni lo pienso".

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSC´RIBETE AQUÍ