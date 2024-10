Guayaquil sin luz: ''Se siente como manejar en la India''

Mientras más horas de luz haya que racionar, menos control habrá en el tránsito de una ciudad que depende de semáforos. Seguido del temprano anuncio del Gobierno sobre los nuevos cortes de 14 horas por la crisis eléctrica este 25 de octubre, el tránsito colapsado en varios puntos de la ciudad causa descontento en la ciudadanía.

Quejas ciudadanas

Lucas Valarezo, de 23 años, tenía que llegar a una cobertura para una productora audiovisual a las nueve de la mañana; tan solo en salir de su manzana tardó 25 minutos. ''No había ni un vigilante en la intersección de la Hermano Miguel con la principal de La Garzota, parecía esos videos de tráfico que veo en TikTok, cruzar con mi auto sin semáforo se siente como manejar en la India''´, contó con disgusto a EXPRESO.

Él no descarta que oficiales de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) se hacen presente en el lugar, pero cuando el sale ''casi no están'', no sabe si es que llegan después.

Desde el sur de Guayaquil hatsa Samborondón maneja Joshue Basantes, observando cómo las vías se congestionan por semáforos apagados y cierres viales.

Colapso de tráfico entre la av. Guillermo Pareja y Hermano Miguel, por apagones. CORTESÍA

Cuando se va la luz los agentes de tránsito se demoran hasta 40 minutos en llegar, toca arriesgarse a ir pitando, o 'tirando' el carro. Me demoro en llegar a mi trabajo y es plata la que uno pierde'', dijo Basantes, quien reportó que las calles Gómez Rendón y Quito estaban parcialmente cerradas, por un evento, agravando el caos vehicular.

Exigen replantear medidas

José ´Peñafiel es un conductor que se gana la vida haciendo carreras de Taxi. A diario sale desde vía a la Costa para el centro de la ciudad. Él comenta que la exclusividad de la Metrovía con su carril, en el tramo que conecta con la Carlos Julio Arosemena, ha empeorado la fluidez de sus viajes.

''Esto ocasiona demasiados trancones de vía. La ATM debe estudiar bien en qué sectores es conveniente que el carril de la Metrovía sea exclusivo, porque están colapsando el tránsito'', opinó el taxista.

El alcalde Aquiles Álvarez convocó a los miembros del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal, a una reunión esta mañana.

El motivo de la convocatoria es para "coordinar acciones que permitan mantener el orden y control" en la ciudad''.

Los vigilantes de ATM se hacen presente, pero su guía no es suficiente, opinan usuarios. JOFFRE FLORES

Mientras tanto, en redes sociales los reclamos a las autoridades por la falta de control del tránsito resuena, reportando incluso como la sociedad civil se ofrece como voluntaria a dirigir en caos vehicular.

donde está la @ATM_Transito ,los vendedores están dando tráfico en el 2do puente de la perimettral pic.twitter.com/IGXIGFEoyE — Refritransporte (@srbosquez) October 25, 2024

