El reclamo de los habitantes del complejo habitacional Mucho Lote 2, que por años EXPRESO ha venido publicando, finalmente fue atendido, aunque “a medias”, por las autoridades. Un tramo del malecón que les prometieron desde aproximadamente el 2010, cuando las familias empezaron a comprar y poblar las viviendas en este sector, fue entregado el pasado sábado.

Mucho Lote 2 clama por su río y pide un plan integral Leer más

Que fueron apenas unos 400 metros de la estructura los que se intervinieron y que falta por construir la obra a lo largo de un kilómetro más, precisamente en el área que colinda con el río, señala la residente Génesis Santos, quien si bien se siente contenta al ver que, sobre todo los niños, ya cuentan con un área verde para jugar y no están más rodeados de cemento, exhorta a que la Municipalidad culmine con el trabajo como lo prometió.

“En 2010 cuando adquirimos las casas, nos dijeron que el malecón era nuestra obra emblema, que pronto lo tendríamos. No pasó. Años después, cerca de 2018, los concejales, la vicealcaldesa de ese entonces y luego la primera edil Cynthia Viteri se comprometieron a lo mismo. Han tenido que pasar cinco años para ver al menos algo construido. No es justo, nunca lo será”, opina el presidente del comité promejoras ‘Líderes de Mucho Lote 2’, Antonio Barco, que exige a la Alcaldía “que pare ya con los incumplimientos”.

La inauguración de este pequeño tramo es un ‘amague’. Pedimos que la obra esté en su totalidad, como se prometió, como la necesitamos. Ya ha pasado demasiado tiempo.



Antonio Barco,

líder del comité promejoras



El último sábado, según un comunicado enviado por el Cabildo, el alcalde (e) Josué Sánchez inauguró el tramo B del parque lineal, en cuya obra hay canchas multiusos, juegos, además de máquinas gerontológicas y bancas que la ciudadanía reclamaba para tener algo más de vida en comunidad.

La ciudadanía pide la continuidad inmediata de la obra para que haya convivencia en todo el sector. Cortesía

Los habitantes de Mucho Lote 2 exigen al Municipio que les construyan un malecon Leer más

“Yo solo quiero que el proyecto quede terminado, lo ofrecieron. A veces pienso que esta construcción no es más que un ‘amague’ por la época electoral. Ojalá no sea eso y el proyecto continúe, pero de forma inmediata”, solicita Barco.

Luis Antonio Tomalá, quien habita en el lugar, coincide con él y cuestiona que para la inauguración los líderes que lucharon y alzaron la voz para que se cumpla el proyecto no fueron invitados. “Nadie nos dijo nada, ni a mí ni al resto de dirigentes. Si nos enteramos de la inauguración fue por las redes sociales, que por cierto fue la inauguración de una obra a medias. Yo lo que pido es que ese nexo con los habitantes, que es primordial, no se rompa. Eso no puede pasar”, agrega el residente, quien como Laura Coronel, del vecindario, espera que no “deba pasar otra década para ver terminada la obra”.