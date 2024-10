Amenazas en cuarteles y miedo: los sofocantes días de bomberos de Guayaquil

Situación. Hasta 70 emergencias diarias se despachan en la entidad. Y al mes, cerca de 3.000 atenciones. Reconocen que no cuentan con tantos agentes para el despliegue.

Guayaquil sigue siendo azotada por actos delictivos que roban la paz de todos. Los casos de extorsiones se disparan, los secuestros mantienen a familias aterradas y de rodillas, asaltos, homicidios... Esto ocurre en medio de apagones y no solo sacuden a ciudadanos sino también a las instituciones que tienen como misión combatir eventos adversos y salvar vidas. ¿Pero qué pasa cuando la vida de su personal también está en riesgo?

Es el caso del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, que ha recibido 19 sucesos en su contra en lo que va del 2024. En su mayoría son robos mientras atienden emergencias, pero también figura la amenaza a un cuartel situado en la isla Trinitaria, en el sur de la ciudad. Lo más preocupante de toda esta situación es que hay miedo.

Ese temor lo comparten los choferes de las ambulancias, que también han sido blanco de asaltos, además de paramédicos e incluso bomberos de las unidades de rescate. Así lo confiesa a Diario EXPRESO el mayor William Muñoz, jefe de la División de Ambulancias de la entidad.

“Ha habido eventos a lo mejor no perceptibles, delincuencia común, pero el hecho de abordar una ambulancia, robarle los equipos, interceptar la unidad para desvalijar al personal, lo vuelve más peligroso”, afirma.

Reconoce que, hasta el momento, solo un cuartel había sido amenazado por el tema de extorsión o también conocido como el pago de ‘vacunas’; pero aunque no tiene evidencia a la mano, resalta que conoce de palabra que otros cuarteles han sido amenazados. “O han salido y los han asaltado”.

Institución. En Guayaquil están registradas 75 compañías, a las que pertenecen 53 cuarteles que están repartidos en la ciudad y en las áreas rurales. JOFFRE FLORES

Guayaquil tiene 75 compañías en las que se distribuyen 53 cuarteles, en la parte urbana y rural. Hay 32 ambulancias, de las que 28 están constantemente en servicio, mientras que el resto está para reemplazar o, en un evento mayor, ser enviadas.

Hechos en su contra generaron reacciones

Ahora bien, después de los últimos hechos que obligaron a la entidad bomberil a publicar comunicados en los que pidió a las instituciones de seguridad que se garantice el trabajo de su personal, Segura EP (la Empresa Pública de Seguridad de Guayaquil) acompaña a las unidades cuando atienden alguna emergencia en zonas conflictivas.

Sobre el rol de la Policía Nacional en torno a esta situación, Muñoz asegura que no hay tanto elemento policial para el despliegue, por lo que urge establecer estrategias. “Lo peor es que mañana o pasado simplemente la unidad no llegue, o sea despachada y retorne de la novedad; eso es lo que podría ponerse en riesgo”, reconoce.

Para el jefe bomberil, lo que se podría hacer es dividir a la ciudad en áreas de mediana y alta peligrosidad, como ya lo han hecho Panamá o Brasil. “Por ejemplo, si hay una situación de emergencia, hay una unidad del Ejército que acompaña a la unidad para prestar auxilio”, indica, al no descartar que el contingente militar acuda a las emergencias y dé resguardo, aunque admite que eso dependería de otras instancias en las que tiene que intervenir el Ministerio del Interior.

Ante la consulta de si el temor que tiene el personal provocaría que no ingresen a ciertos sectores, Muñoz aclara que no ha habido esa disposición y que el servicio se continuará dando. “Mi coronel se reunirá... Están preocupadas todas las instituciones. Cruz Roja, Ministerio de Salud Pública, también tienen este problema; las entidades privadas muchas veces, el seguro de la ambulancia no presta el servicio por temor”.

Así ha sido la postura del alcalde Aquiles Álvarez

El alcalde Aquiles Álvarez ha reaccionado ante estos sucesos. A través de sus redes sociales ha expresado su rechazo y ha precisado que los ataques no solo ponen en riesgo a los equipos de respuesta, sino también a las personas que dependen de estos servicios. “Exigimos que las autoridades refuercen su protección. Su seguridad repercute en la seguridad de todos”, fue uno de sus mensajes.

No obstante, el jefe bomberil concluye diciendo a este Diario que este es un año sin precedentes, pues en 2023 apenas se contabilizaron dos casos contra ellos: un robo al personal que iba en una ambulancia y otro caso en la Plaza Dañín, donde hurtaron los equipos médicos.

