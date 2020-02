Ambiente: El tramo afectado de Santay es competencia del Miduvi y el Secob

Luego de tres días de que EXPRESO publicara una nota sobre el estado en el que se encuentran las camineras de la Isla Santay, tanto del lado que conecta con Guayaquil y con Durán, el Ministerio de Ambiente, a través de su departamento de comunicación, emitió su postura a este Diario.

Sobre las denuncias de robo del aluminio a las camineras del acceso que va desde Durán hasta la Isla, que han sido reportadas desde inicios del año pasado, aseguró que luego de recibir los informes técnicos por parte de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, procedieron a realizar las respectivas denuncias a la Fiscalía. La gestión la hicieron en mayo anterior. "Actualmente estas se encuentran en etapa de investigación", mencionó, al aclarar que la infraestructura concerniente a la ciclovía y pasamanos de ese tramo -Isla Santay-Durán- no son de su competencia.

"Ese tramo le pertenece al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) y el Servicio de Contratación de Obra (Secob)", publica el documento. "Ellos son quienes tienen la competencia para realizar los mantenimientos y reparacione respectivas". La Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, agregó, notificó mediante un oficio al Miduvi que se informe sobre las acciones a llevarse a cabo en el tramo.

Respecto a lo denunciado por un ciclista en un video que luego se hizo viral y muestra como existe impedimiento para ingresar a ese sector, en el comunicado respondieron que el cierre se debe a los trabajos que allí se están realizando, tras la colisión de una embarcación (propiedad de de la compañía Adelca) que impactó con el tramo basculante del puente peatonal y ciclovía; en agosto de 2018.

Descuido. Daños como estos son evidentes en las camineras, desde el año pasado. VALENTINA ENCALADA ORTEGA

"El 9 de abril de 2019, se recibió una comunicación por parte del Servicio de Contratación de Obra Secob, quienes están a cargo de la construcción del puente; informando que el 1 de abril de 2019, se suscribió el acta de compromiso para su reconstrucción". Actualmente el Secob está ejecutando la obra, reza la publicación; al tiempo que aclara que el Ministerio de Ambiente colabora realizando gestiones internas para poder efectuar mantenimientos de limpieza y adquisición de materiales (madera plástica) para cubrir parte de los daños que sufrió el puente peatonal.

Para los usuario, teniendo en cuenta que la Isla Santay es uno de "los pocos sitios turísticos que existen en el Gran Guayaquil", es necesario que las autoridades se unan e intervengan. "No se trata de decir únicamente es tu responsabilidad, encárgate tú. No, eso no. Aquí deben unirse, gestionar en conjunto y dar soluciones", precisó Walter Gelibert, ciclista y turista que recorría antes, al menos dos veces al mes, el lugar.