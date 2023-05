Alumnas de la Casa Grande lanzan un proyecto sensorial para frenar el abandono animal

Una dura realidad viven los animales en situación de calle, por ello en vista de esa situación y como una acción de concientización sobre el abandono, las estudiantes de la Maestría de Comunicación con mención en Comunicación Digital de la Universidad Casa Grande, Diana Holguín y Carmen Carchi, han emprendido la campaña contra el abandono animal denominada ‘Ponte en mis patas’.

La propuesta, que lanzarán el próximo 31 de mayo a las 11:30, en el auditorio del campus; según explicaron a EXPRESO las organizadoras, plantea una experiencia sensorial que permitirá a los usuarios a activar sus sentidos, principalmente el oído, y complementarlo con la imaginación, puesto que en esta ocasión no habrán escenas en las que se pueda visualizar cuando un animal sufre en diferentes circunstancias.

A través de audios y con relatos de la vida diaria por minutos se podrá experimentar situaciones como cuando tienen hambre, frío o son atropellados.

Sumado a esta experiencia sensorial, se realizará una charla con la temática de la empatía y también se abordará sobre la importancia de las donaciones para que fundaciones como Refugio PANA puedan seguir ayudando a sus rescatados, que en su caso tienen más de 300 animales.

Según Katiuska Delgado, fundadora de Refugio PANA, el maltrato hacia los animales es tolerado por aquellos que lo observan; se minimizan sus causas y sus efectos, y los padres, maestros y comunidades que no dan importancia al abuso animal, en realidad incuban una bomba de tiempo. Indica que, si realmente se desea combatir la violencia, una parte de la lucha consiste también en erradicar el maltrato a otros seres vivos. “Por ese motivo te invito a que te pongas en sus patas, los animales no humanos sienten, sufren y aman igual que tú. Una persona que abusa de un animal no siente empatía hacia otros seres vivos y tiene mayor riesgo de generar violencia hacia otras personas. Si un niño nos habla sobre el maltrato a su animal de compañía, podría estar hablándonos también de su propio sufrimiento”, afirma Delgado, a través de un comunicado.