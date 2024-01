Guayaquil: Allanan central de venta de droga y acopio de artículos robados

Con la ayuda de una roca y una barra de acero, a falta de una cizaña, la noche del sábado 27 de enero la Policía Nacional allanó una vivienda que era conocida como central de expendio y consumo de droga, y también como lugar de acopio de artículos robados en las calles Capitán Nájera y la 34. Esta reforzada vivienda era el cuartel que dominaba estas actividades ilícitas en la zona.

Al lugar llegó un convoy de alrededor de 100 uniformados de los diferentes ejes y grupos especializados de la Policía Nacional, quienes a bordo de camionetas, automóviles y motocicletas, rodearon el inmueble e inmediatamente se lanzaron a irrumpir.

Sin embargo, solo pasar de la puerta a la calle se presentó como un desafió que tomó varios minutos solucionar. Los gendarmes se encontraron con gruesas cadenas defendiendo la reja de ingreso y ellos no llevaban una cizaña consigo.

Así que tocó improvisar. Primero trataron con una roca, con la que era necesario usar ambas manos y mucha fuerza para levantar, dándole de rocazos a la cadena una y otra vez, pero no le hicieron ni cosquillas.

Luego con un tubo de acero que usaron para hacer palanca en la cadena, pero esta no cedió y el tubo se dobló. Fue solo cuando unieron la fuerza de la roca y la barra que pudieron arrancar la chapa de la puerta y al fin entrar al inmueble. Al ingresar, los Policías gritaron: “¡Policía, todos al piso!”, pero en el sitio no había no había nadie.

Más de cien policias participaron del megaoperativo en el distrito Portete CARLOS KLINGER

Los vecinos de la zona estaban en media calle viendo el accionar policial sin preocupación de algún cruce de balas porque ellos ya sabían que, más temprano ese día, los ocupantes de la casa se habían ido. Se lo oía en el cotilleo generalizado, pero cuando se les consultaba sobre el detalle, nadie sabía nada.

Una vez al interior de la vivienda, los uniformados empezaron a reunir las evidencias que estaban a simple vista: celulares, tablets, computadoras portátiles, armas de juguete, relojes, anillos, cadenas y otras joyas; además, varias dosis de marihuana embaladas en fundas de bolo y listas para su expendio se hallaron escondidas en los rincones de la casa y en las cañerías de un sanitario.

Durante la revisión a la vivienda, en paralelo se desplegaron policías motorizados por las diferentes calles de la zona, para buscar a personas en actitud sospechosa y que puedan estar realizando actividades ilícitas.

Como resultado se capturó a dos ciudadanos, quienes estaban en posesión de un arma de fuego y una motocicleta reportada como robada. Estos fueron llevados al sitio del allanamiento, donde luego de la explotación de videos de vigilancia, fueron identificados como los responsables de asaltos a peatones y extorsiones a negocios del sector.

