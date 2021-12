Incertidumbre en el complejo Penitenciario de Guayaquil. Mientras las autoridades relacionadas al sistema carcelario optaron por un recorrido en el perímetro externo de la Penitenciaria del litoral, previo a la culminación del estado de excepción que se dará este 29 de diciembre; a los pocos minutos de su ingreso personal policial y militar se movió rápidamente hacia la cárcel regional ante la alerta de un posible motín.

Militares realizan relevo de personal en la Penitenciaría del Litoral Leer más

El complejo carcelario está ubicado a la altura del kilómetro 16 1/2 de la vía Daule y está compuesto por cinco cárceles. La regional está a pocos metros de la Penitenciaría.

Las visitas conyugales fueron evacuadas de la penitenciaría y las mujeres señalaron que no conocían la causa del por qué las retiraban. "No sabemos que pasa solo dijeron que debíamos salir y cerraron la puerta" señaló una ciudadana que no quiso ser identificada.

A esta hora, se escuchan sirenas y se registra un movimiento constante de uniformados entre las instalaciones. Existe vigilancia desde el aire por parte de las Fuerzas Armadas en helicóptero.

Otra ciudadanas que también fue evacuadas señalaron que les pidieron abandonar el sitio por seguridad porque se iba "activar el problema con los otros pabellones" ellas salían de sus visitas conyugales de los pabellones 3,6 y 7. Tampoco quisieron ser identificadas.

"Se que es un incidente en la regional, estábamos en una mesa técnica para que el ministerio de Salud entregue medicinas a reos con tuberculosis pero se tuvo que suspender por el amontonamiento, eran para 400 pero solo se pudo entregar 80 personas" expuso el defensor del Pueblo provincial, Freddy Viejó, quien también está por abandonar el lugar siguiendo los lineamientos de los protocolos de seguridad.

Hasta hace un momento se percibía un olor a quemado que llegó hasta un área externa administrativa de la Penitenciaría del litoral. En este lugar se asignó a la prensa para que esperen las declaraciones de las autoridades.

Así también desde la Penitenciaría se registró la salida de 3 tanquetas en dirección a la cárcel regional.