amenaza bomba centro Guayaquil
La ATM cerró temporalmente el acceso vehicular en la intersección de 9 de Octubre y Baquerizo Moreno.CORTESÍA DE ATM

Alerta en el centro de Guayaquil: Se investiga paquete sospechoso

La novedad se dio aproximadamente a las 18:20 y se esperaba que personal del GIR investigue el contenido

Los servicios de emergencia se movilizaron la tarde de este jueves 6 de noviembre a un punto del centro de Guayaquil, debido a una posible amenaza.

A las 18:20 se recibió la alerta de un paquete sospechoso cerca a un cajero automático, en 9 de Octubre y Baquerizo Moreno, informó la empresa municipal Segura a EXPRESO.

Esto motivó a que la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cierre un tramo del bulevar 9 de Octubre, entre Baquerizo Moreno y Chile.

GIR inspeccionará el paquete

El sistema de emergencia ECU 911 también confirmó la alerta e informó que había un procedimiento de la Policía Nacional.

Segura EP indicó a EXPRESO que se esperaba la llegada de personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) para que inspeccione el paquete sospechoso.

Esta amenaza se suma a otras ocurridas en las últimas semanas, en puntos como el Mercado Central, pero también en otros del norte.

Luego de inspeccionar los elementos sospechosos, se descartó que -en esos casos- se haya tratado de explosivos.

