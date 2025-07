Alerta de tsunami activa medidas de prevención en Playas

El COE cantonal de Playas activó medidas preventivas ante la alerta de posible tsunami provocado por un terremoto en Rusia. Se prohibió el ingreso de turistas, así como las actividades comerciales y turísticas en el malecón. Además, se reactivaron rutas de evacuación y zonas seguras como el mirador del Barrio del Pacífico y la parte alta de la Ciudadela Victoria.

Los pescadores suspendieron sus faenas y el malecón amaneció desierto, con algunos comedores abiertos, pero sin clientela. Aunque el mar permanecía en calma hasta el mediodía de este miércoles 30 de julio y se mantenía una bandera amarilla como señal de precaución, las autoridades advirtieron evitar el ingreso al mar debido a posibles corrientes fuertes.

La situación de Posorja y Engabao

En Posorja y Engabao no se registraban novedades, y la vida cotidiana continuaba con normalidad. Mientras tanto, algunos habitantes locales, como el pescador Pedro Bórquez, restaron importancia a la alerta, recordando que en ocasiones anteriores no se han producido mayores consecuencias.

Hasta el mediodía, el mar se mantenía en calma, con una bandera amarilla ondeando como señal preventiva. No obstante, el capitán del puerto de Posorja, Diego Jaramillo, advirtió que incluso si no se registran olas de gran tamaño, se esperan fuertes corrientes marinas. Por ello, recomendó no ingresar al mar ni salir a pescar mientras se mantenga la alerta.

Situación en Playas tras la alerta de tsunami. NESTOR MENDOZA

“En Playas no pasa nada, somos bendecidos por Dios. No es la primera vez que tenemos esta alerta de tsunami, y nunca ha pasado nada”, comentó Pedro Bórquez, un pescador que, mientras remendaba su red en la arena, dijo estar listo para volver al mar en cuanto la alerta sea levantada.

